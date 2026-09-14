GCDMX garantiza apoyo mensual para familias afectadas por explosión en ÁO, hasta que tengan vivienda

Explosión Explosión en puesto de alimentos. (SGIRPC)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que mantendrá el apoyo para renta a las familias afectadas por la explosión, en la colonia Minas de Cristo de la alcaldía Álvaro Obregón, hasta que puedan contar con una vivienda segura, así lo informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria explicó que el apoyo, otorgado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), será entregado de manera mensual, debido a que los inmuebles afectados deberán ser demolidos y posteriormente será necesario definir alternativas para la reconstrucción de las viviendas.

“Esto no va a ser rápido. Las familias ya tienen que vislumbrar que se tiene que demoler y después buscar una manera de cómo apoyarlos para la construcción de su vivienda; pero no va a ser tan rápido”, declaró Brugada.

La jefa de Gobierno aseguró que la administración capitalina mantendrá el acompañamiento durante todo el proceso, con el objetivo de que las familias no queden desprotegidas mientras se resuelve su situación habitacional.

La explosión dejó afectaciones en cinco predios, cuatro de ellos destinados a vivienda y uno a un establecimiento mercantil, donde habitaban 15 familias; las autoridades determinaron que el inmueble afectado se encuentra inhabitable y será necesaria su demolición.

Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), explicó que antes de permitir el ingreso de los peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina fue necesario realizar trabajos de apuntalamiento debido a la inestabilidad de la estructura.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la unidad especializada en atención de estructuras colapsadas trabajó durante aproximadamente 36 horas continuas para estabilizar el inmueble y permitir el ingreso seguro de los peritos.

La Fiscalía ya realizó la inspección correspondiente y los resultados serán dados a conocer conforme avance la investigación.

Reforzarán acciones de prevención

La secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa, destacó que actualmente existe un programa de detección de gas en Unidades Habitacionales; recordó que el año pasado se entregaron 10 mil detectores de gas y este 2026 van 7 mil entregados y se entregarán 50 mil más.

Urzúa aprovechó para hacer algunas recomendaciones a las y los usuarios para detectar anomalías en tanques como la revisión de la fecha de caducidad del tanque, así como verificar los tubos de la conexión de gas (con agua y jabon) para evitar explosiones.

“Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de hacer una revisión en su casa y detectar a tiempo”, declaró.

La jefa de Gobierno adelantó que, en coordinación con el Gobierno federal, se hará una revisión a las compañías que veden gas. Y aprovechó hacer un llamado, a las 16 alcaldías, para verificar el comercio que usa gas en la vía pública.

Siete personas permanecen hospitalizadas

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que inicialmente fueron atendidas 25 personas, de las cuales 17 requirieron traslado a hospitales públicos.

Al corte de este lunes, siete personas permanecen hospitalizadas: seis se encuentran graves y una presenta evolución favorable, por lo que se prevé que pueda ser dada de alta.

Tres personas ya fueron dadas de alta, mientras que dos perdieron la vida a consecuencia del incidente: una en el lugar de los hechos y otra durante la madrugada en un hospital.

Destacó que la Secretaría de Salud mantiene acompañamiento directo con las familias de las personas hospitalizadas y de quienes ya fueron dadas de alta, además de coordinarse con IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud federal para dar seguimiento a cada caso.

Entregan apoyos y ayudan a recuperar documentos

Alvarado Ruiz detalló que alrededor de 10 dependencias capitalinas participan en la atención integral de las familias, con tareas relacionadas con salud, protección civil, seguridad, obras, investigación, vivienda y atención a víctimas.

Además del apoyo para renta, las familias de las personas fallecidas recibirán 40 mil pesos por cada víctima, mientras que aquellas con personas que sufrieron lesiones graves recibirán 15 mil pesos.

Las familias también solicitaron apoyo para recuperar documentos personales que permanecen dentro de las viviendas afectadas; para ello, la Consejería Jurídica brindará asistencia para reponer los documentos que puedan tramitarse, entre ellos actas de nacimiento y CURP.

En el caso de las credenciales para votar, la reposición deberá realizarse ante las autoridades electorales correspondientes.

El Gobierno capitalino señaló que mantendrá el acompañamiento a las familias durante las distintas etapas de atención, desde la demolición de los inmuebles afectados hasta la búsqueda de alternativas para que puedan recuperar una vivienda segura.