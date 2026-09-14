PVEM alista Ley de Reinserción Social en CDMX, busca fortalecer capacidades para la vida en libertad

PVEM va por Ley de Reinserción Social en la CDMX

El Partido Verde en el Congreso local alista una iniciativa para crear una Ley de Reinserción Social en la Ciudad de México; para ello, inició una serie de recorridos por los centros penitenciarios de la capital con el objetivo de conocer directamente las condiciones en las que se desarrollan actualmente los procesos de reinserción.

La legisladora proponente de esta iniciativa, Rebeca Peralta León, detalló a este diario que la reinserción social también es una política de seguridad pública y si se logra que una persona que cumplió su sentencia tenga oportunidades y no vuelva a delinquir, se reduce la reincidencia y habrá calles más seguras.

Rebeca Peralta explicó que durante las visitas a los distintos centros de reclusión en la capital buscará escuchar a las personas privadas de la libertad, en especial a las personas adultas mayores y a las madres que viven con sus hijos en prisión.

Además, precisó que planea identificar qué programas y mecanismos funcionan actualmente y cuáles requieren cambios.

“Queremos identificar qué mecanismos de educación, capacitación, trabajo, atención y acompañamiento realmente están ayudando a la reinserción, cuáles necesitan fortalecerse y cuáles deben cambiarse a partir de la experiencia de las propias personas privadas de la libertad”.

Peralta aseguró que no se trata de hacer una ley desde el escritorio, sino que personalmente busca escuchar a quienes viven todos los días en el sistema penitenciario para poder construirla.

“Hay que saber qué está funcionando, qué no y qué necesitan para que la reinserción realmente cumpla su objetivo”, señaló.

Uno de los puntos que se busca revisar es qué ocurre antes y después de que una persona recupera su libertad, particularmente si la capacitación, educación y actividades que recibe durante su estancia en prisión realmente se traducen en herramientas para conseguir empleo y reconstruir su vida fuera del centro penitenciario.

Peralta señaló que la reinserción no puede limitarse a mantener ocupadas a las personas mientras cumplen una sentencia, sino que debe fortalecer capacidades para la vida en libertad, los vínculos familiares y comunitarios; así como las condiciones que permitan reducir el riesgo de reincidencia.

La legisladora indicó que la información recabada durante los recorridos será uno de los insumos para la elaboración de la iniciativa que posteriormente presentará ante el Congreso de la Ciudad de México.

La legisladora sostuvo que la construcción de la iniciativa también permitirá revisar la coordinación entre las distintas instituciones que participan en el proceso, ya que la reinserción no termina al salir de un centro penitenciario.

“Si una persona recupera su libertad pero sale sin trabajo, sin acompañamiento y sin oportunidades, estamos dejando incompleto el proceso de reinserción y también estamos dejando un problema para la seguridad pública”, concluyó.