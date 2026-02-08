Desarticulan células criminales vinculadas con al menos 16 homicidios y extorsiones en Tultitlán

Se logró la detención de 11 presuntos integrantes de distintos grupos delictivos que se disputaban el control del narcomenudeo en Tultitlán y Coacalco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron sobre la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con diversos grupos criminales que operaban en los municipios de Tultitlán y Coacalco, y a quienes se les atribuye su probable participación en al menos 16 homicidios, así como en delitos de extorsión y narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos formaban parte de células delictivas que mantenían una disputa por el control de la venta y distribución de drogas en distintas zonas de Tultitlán, lo que habría derivado en una escalada de violencia durante enero pasado, mes en el que se concentró el mayor número de asesinatos.

Las investigaciones, tanto de campo como de gabinete, permitieron identificar la operación de varios grupos locales generadores de violencia, con presencia principalmente en las zonas sur y oriente del municipio.

Estos grupos, señalaron las autoridades, se enfrentaban de manera constante por territorios estratégicos para el narcomenudeo, lo que dio lugar a ataques armados, ejecuciones y otros hechos de alto impacto.

Se mencionan las autodenominadas “Los Lobo” y “Los Monas”, con influencia en la zona sur de Tultitlán; “Los Ébano”, asentados en el oriente del municipio, y “Los Portales”, con presencia en Coacalco, particularmente en áreas limítrofes con Tultitlán.

La Fiscalía mexiquense indicó que, tras la detención de Rubén “N”, alias “El Tío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia y presunto líder de una estructura criminal dedicada al narcomenudeo, el control de estas actividades quedó en manos de distintos operadores que comenzaron a disputar el liderazgo, lo que detonó una nueva ola de homicidios.

En la colonia Izcalli del Valle, las autoridades identificaron como líderes de “Los Lobo” a Antonio “N”, alias “Lobo”, junto con sus hijos Luis Antonio “N”, alias “Lobito”, y Jaqueline “N”, así como a David Laymon “N”, pareja sentimental de esta última.

Este último se desempeñaba como servidor público en el ayuntamiento de Coacalco y presuntamente participaba en actividades de extorsión. Según las investigaciones, esta célula tenía un papel central en la distribución de estupefacientes en la zona sur del municipio.

Otro de los grupos, conocido como “Los Monas”, operaba en la colonia San Marcos bajo el mando de Omar “N”, alias “Monas”, quien fue detenido en diciembre de 2025 y se encuentra vinculado a proceso por el homicidio de al menos cinco personas ocurrido ese mismo año.

Tras su captura, la estructura criminal buscó consolidarse como el único grupo con control territorial en la zona, designando como principal operador a Ricardo “N”, alias “Rica”, detenido el 23 de enero.

Posteriormente, el liderazgo habría sido asumido por Lucio “N”, alias “El Señor del Sombrero”, quien, de acuerdo con la Fiscalía, se desempeñaba como jefe de Operaciones de Inteligencia de la Policía Municipal.

Entre sus colaboradores se encontraban Francisco Javier “N”, alias “Donas”, y Fátima “N”, alias “Fany”, quien presuntamente facilitaba su domicilio como casa de seguridad. En ese inmueble, el pasado 27 de enero, fueron rescatadas siete personas privadas de la libertad, seis de ellas de origen hondureño.

La investigación también señala la participación de otros presuntos integrantes con funciones de sicariato, vigilancia y distribución de droga, algunos de ellos identificados como policías municipales.

Las autoridades atribuyen a este grupo al menos ocho homicidios cometidos en distintos puntos de Tultitlán durante enero, además de tres más ocurridos en diciembre de 2025, en el contexto de la pugna interna por el control de la zona.

En la parte oriente del municipio, la Fiscalía detectó la operación de “Los Ébano”, una célula criminal asentada en los condominios de la unidad habitacional del mismo nombre.

Entre sus integrantes fue identificado Ihan Moisés “N”, alias “Piscis”, quien contaba con una orden de aprehensión por el homicidio calificado de dos personas, una de ellas menor de edad. Este sujeto fue hallado sin vida el 23 de enero en Tultitlán, junto con su pareja sentimental.

Las investigaciones apuntan a que su asesinato habría sido perpetrado por integrantes de “Los Portales”, grupo con presencia en Coacalco, en represalia por actividades de narcomenudeo en territorio ajeno. Por estos hechos fueron detenidos dos presuntos responsables.

Con base en la información recabada y la identificación de los principales actores criminales, elementos de la SSPC y de la Fiscalía mexiquense desplegaron un operativo coordinado entre el 26 y el 29 de enero en Tultitlán y Coacalco, que derivó en la captura de 11 personas consideradas generadoras de violencia: 10 hombres y una mujer.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y trasladados a distintos Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, donde un juez determinó su vinculación a proceso por los delitos que se les imputan.

Las autoridades subrayaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.