IEEM abrirá en 2026 nueva generación de posgrados en Derecho Electoral y Procesal Electoral

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) anunció que en 2026 abrirá una nueva generación de la Maestría en Derecho Electoral y de la Especialidad en Derecho Procesal Electoral, como parte de su estrategia de formación de profesionales especializados en materia electoral.

Desde 2009, el IEEM imparte la Maestría en Derecho Electoral y, desde 2011, la Maestría en Administración Electoral, con el objetivo de capacitar a especialistas capaces de aplicar conocimientos técnicos y jurídicos en los procesos democráticos de la entidad. A lo largo de estos 16 años, más de 100 personas egresadas han participado en distintos procesos electorales, integrándose a consejos distritales y municipales.

Para el ciclo 2026, la Maestría en Derecho Electoral se ofrecerá en modalidad presencial, con una duración de cuatro semestres, mientras que la Especialidad en Derecho Procesal Electoral se impartirá de forma virtual y tendrá una duración de dos semestres. Ambos programas son coordinados por el Centro de Formación y Documentación Electoral, encargado del diseño y desarrollo académico.

De acuerdo con el instituto, 61 egresadas y egresados de la Maestría en Derecho Electoral y 46 de la Maestría en Administración Electoral han participado en los procesos electorales de 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 y 2018, desempeñándose en distintas responsabilidades dentro de los órganos electorales.

El IEEM informó que el interés por estos estudios ha aumentado de manera sostenida. En 2024, la demanda superó ampliamente la disponibilidad de espacios, y hasta la fecha, más de 660 personas han sido admitidas en los programas de posgrado que ofrece la institución.

Los posgrados son gratuitos, se imparten cada dos años y cuentan con reconocimiento oficial de estudios de nivel superior por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México.

La convocatoria y los detalles del proceso de admisión 2026 se publicarán próximamente en la página institucional y en las redes sociales oficiales del IEEM.