Operativo en Parque México descarta maltrato en animales en adopción

La alcaldía Cuauhtémoc informó que llevó a cabo un operativo de verificación en el Parque México para supervisar las condiciones de salud, resguardo y cuidado de animales de compañía ofrecidos en adopción. Como resultado, no se detectaron casos de maltrato ni se ordenó el retiro de ejemplares o de rescatistas.

Durante la jornada, realizada en atención a denuncias ciudadanas y recomendaciones institucionales en materia de bienestar animal, se revisaron 53 animales, de los cuales 33 eran perros y 20 gatos, pertenecientes a 12 asociaciones civiles y rescatistas independientes que realizan actividades de adopción en el parque.

Las autoridades informaron que la inspección veterinaria confirmó que los animales se encontraban en condiciones generales adecuadas de salud y sin riesgo para su integridad física. No se acreditaron situaciones que ameritaran medidas de aseguramiento o resguardo por parte de la autoridad.

Operativo en Parque México descarta maltrato en animales en adopción

El operativo tuvo un carácter preventivo y de acompañamiento. Como parte de la revisión, se detectaron algunas observaciones consideradas subsanables, entre ellas la falta temporal de agua disponible para los animales y carnets de vacunación incompletos en cuatro casos.

Estas situaciones fueron atendidas durante la inspección y notificadas a los responsables, sin que representaran un riesgo inmediato para los ejemplares.

En las labores participaron las direcciones generales de Servicios Urbanos, Gobierno, Jurídica y Desarrollo Social de la alcaldía, así como personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Las autoridades realizaron revisiones físicas individuales a cada animal, solicitaron documentación veterinaria y levantaron actas de verificación para dar seguimiento a las observaciones.

De acuerdo con la alcaldía, estas acciones buscan garantizar prácticas responsables de adopción, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de bienestar animal y mantener el orden en el espacio público, en un punto donde de manera recurrente se realizan jornadas de adopción y resguardo temporal.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán realizándose de manera aleatoria y preventiva en distintos espacios públicos de la demarcación, con el objetivo de atender denuncias ciudadanas, prevenir el maltrato animal y fortalecer la supervisión de actividades relacionadas con la adopción responsable.