Asesoría legal y gratuita para los mexiquenses a través de Chat en Línea

El Gobierno del Estado de México inicio un programa en el cual se brindan asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía a través del programa Chat en Línea, personas defensoras públicas atienden dudas que permiten la resolución de situaciones legales en materia familiar, penal, patrimonial, entre otras.

El programa se mantiene activo los días martes y jueves en un horario de 11:00 a 13:00 horas. Las y los interesados deben ingresar al link: https://edomex.gob.mx/chat para poder formar parte del programa.

El Instituto de la Defensoría Pública (IDP) del Estado de México, adscrito a la Consejería Jurídica, informó que en el mes de febrero este programa abordará las temáticas: juicio en línea en materia familiar, violencia familiar, convivencia familiar, juicio sucesorio testamentario e intestamentario, identidad de persona ¿tienes nombres diferentes en tus documentos?, materia de responsabilidades administrativas y asesoría jurídica penal.

Con este tipo de asesorías, el gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la justicia con humanismo para construir una entidad más justa, equitativa e incluyente.