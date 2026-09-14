En pleno cierre de la línea 12 del metro, bloqueo en avenida Tláhuac afecta vialidad

Manifestación en Avenida Tláhuac (Brayan Chaga)

Desde las 9 de la mañana de este lunes, padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) San Lorenzo, Iztapalapa, cerraron el paso de la Avenida Tlahuac, a la altura de la Av. Las Torres, por el nulo caso de las autoridades escolares sobre un muro que se encuentra dañado y presenta un peligro para los estudiantes.

“Hace mes y medio según empezaron las renovaciones, no se hicieron adecuadamente, hay un muro que ya tiene fisuras y puede que se caiga con cualquier sismo, no es apto para los niños de la escuela”, expresó a Crónica Carlos, uno de los padres que se manifestaban en la vialidad.

Agregó que a pesar de tener la disponibilidad de trabajar con el gobierno, no ha habido respuesta, y precisó que las mismas autoridades les ha indicado que sus hijos deben de ser reubicados a otras escuelas.

“Hay muchos alumnos que no han podido reubicarlos, incluso hay padres que optaron por sacar de la escuela a sus hijos. Nosotros estamos contentos con los maestros del kinder, e incluso hay algunos que han sido despedidos por algo que no fue su culpa”, añadió.

El padre de famila comentó que la directora del CENDI se iba a dar cita a las 11 de la mañana para dialogar, sin embargo, nunca apareció.

Esta manifestación ocurrió en medio del cierre parcial de la línea 12 del metro debido a cambios de vías, por lo que se habia implementado un servicio gratuito de RTP desde la terminal Tláhuac hasta la estación San Andrés Tomatlán.

En un recorrido por la Avenida Tlahuac, Crónica pudo constatar el caos vial que generó este cierre, ocasionando que el servicio de RTP solo llegara hasta la estación Tezonco, generando inaccesibilidad directa al metro.

Los microbuses que transitan por la vialidad buscaban rutas alternas para llegar a su destino. Asimismo, patrullas capitalinas bloquearon el paso a la altura de la entrada a la Avenida La Turba para desahogar el tránsito en dirección a la manifestación.