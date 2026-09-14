Texcoco entrega incentivos a personas destacadas

Texcoco

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, entregó apoyos de 5 mil pesos a 4 jóvenes; a fin de respaldando el desarrollo del talento local y su participación en competencias nacionales e internacionales. Con esta entrega, se suma un total de 510 beneficiarios en el periodo actual.

Entre los participantes destacan:

Héctor Alejandro Mata Orozco, estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Participó en el XV Maratón del Conocimiento de Comercio Exterior COMCE 2026, celebrado en Guadalajara, Jalisco.

Óscar, ciclista de montaña integrante del equipo Xtremos Bike Texcoco, con sede en San Luis Huexotla. Competirá el 27 de septiembre en Cuautla, Morelos, dentro del Campeonato Interestatal Bike Maratón 2026. Acudió acompañado por su tía, Dulce Amairani Sánchez Torres. Edgar Alejandro Gómez Villeda: Campeón nacional de bachata y salsa. Recibió el respaldo para asistir a la competencia internacional de la especialidad en Lima, Perú, donde representará a Texcoco en la categoría de Alumno y Pro-Am (modalidad solista).

Vania Martínez, deportista que acudió en representación del equipo de flag football (tocho bandera) Osos, escuadra que participará en el Zapata Bowl 2026 en Oaxtepec, Morelos.

Al recibir el incentivo, los beneficiarios se comprometieron a promover la educación, el deporte y el arte en el municipio, así como a presentar los resultados de sus respectivas participaciones.

Actualmente, el gobierno municipal ha destinado una inversión de 860 mil pesos para respaldar a 510 jóvenes, estimulando la práctica deportiva, la creatividad artística y la excelencia académica en la demarcación.