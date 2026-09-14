Gobierno de Texcoco entrega uniformes e impermeables a personal de limpia pública

Texcoco

El gobierno Municipal de Texcoco y la Dirección de Servicios Públicos, realizaron la entrega de uniformes e impermeables al personal de la Subdirección de Limpia y Sanidad para mejorar las condiciones laborales de quienes realizan labores de limpieza en el municipio.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, resaltó que la entrega se llevó a cabo bajo el compromiso de la administración municipal de proporcionar mejores herramientas y equipamiento a las y los trabajadores del Ayuntamiento.

Los nuevos uniformes e impermeables podrán reforzar la seguridad y protección del personal que diariamente recorre las calles de Texcoco para realizar labores de limpieza y conservar los espacios públicos en condiciones adecuadas.

Las autoridades municipales destacaron que el personal de la Subdirección de Limpia y Sanidad desempeña sus actividades cotidianamente para ayudar a mantener el municipio limpio y ordenado.

Reiteraron que estas acciones son parte del compromiso con el bienestar de los trabajadores municipales y con el fortalecimiento de los servicios públicos que se brindan a la población.