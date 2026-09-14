Ecatepec retira más de 245 mil toneladas de basura para prevenir inundaciones

Basura retirada en Ecatepec

La basura acumulada en calles, barrancas y canales se ha convertido en uno de los principales puntos de atención para reducir riesgos durante la temporada de lluvias en Ecatepec, donde el gobierno municipal reportó la recolección de 245 mil 759 toneladas de residuos en un periodo de un año y ocho meses.

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que esta cantidad representa un volumen mayor al recolectado durante los seis años de las administraciones anteriores, al destacar que el trabajo realizado en 18 meses superó lo registrado en 72 meses.

Limpieza y desazolve

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal explicó que las labores de limpieza forman parte de las acciones que se realizan diariamente para mantener en mejores condiciones calles, banquetas, vialidades, barrancas y otras zonas del municipio.

De acuerdo con la alcaldesa, las 245 mil 759 toneladas de basura retiradas representan una cantidad equivalente a aproximadamente 153 botes de basura por cada habitante de Ecatepec, lo que permite dimensionar el volumen de residuos que ha sido necesario retirar de distintos puntos.

A estas labores se suma el desazolve de mil 500 kilómetros mediante el uso de Bactor, una distancia que, de acuerdo con la propia referencia utilizada por Cisneros, equivale prácticamente al trayecto desde Ecatepec hasta Mérida.

La limpieza y el desazolve tienen como uno de sus objetivos reducir la acumulación de residuos que puede afectar el funcionamiento de calles, canales y sistemas de desalojo de agua cuando se presentan lluvias.

Tiraderos clandestinos

La alcaldesa también informó que durante este periodo fueron desmantelados más de 100 tiraderos clandestinos. Sin embargo, señaló que todavía existen alrededor de 200 puntos de este tipo, los cuales, afirmó, son promovidos por organizaciones vinculadas con la anterior administración.

Ante este escenario, el gobierno municipal mantiene las labores de retiro de residuos y limpieza de espacios públicos, aunque Cisneros insistió en que estas acciones necesitan acompañarse de la participación de la población.

La presidenta municipal hizo un llamado a los habitantes para evitar tirar basura en la vía pública y mantener los residuos en los lugares destinados para su disposición, al considerar que la prevención de inundaciones requiere también de la participación de los vecinos.

Corresponsabilidad ante las lluvias

Cisneros sostuvo que el problema de las inundaciones no corresponde únicamente al gobierno, sino que requiere corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía. Por ello, pidió a los habitantes que continúen apoyando las acciones de limpieza y prevención.

“Necesitamos que nos ayuden, que nos sigan ayudando y que sepan que tirar basura mata”, expresó la alcaldesa al referirse a los riesgos que genera la disposición incorrecta de residuos.

Añadió que desde el gobierno municipal se mantiene el trabajo para recoger basura y conservar limpias las áreas, zonas, banquetas y vialidades, pero consideró necesario que la población contribuya evitando generar nuevos puntos de acumulación.

Bajo esta perspectiva, la administración municipal busca que las labores de recolección y desazolve no sean únicamente una respuesta ante la presencia de lluvias, sino parte de las acciones permanentes de prevención. Para Cisneros, mantener libres de basura las calles, barrancas y canales es una tarea que debe involucrar tanto al gobierno como a quienes viven en el municipio.