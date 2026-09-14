Regresan 156 perros al Refugio Franciscano; CDMX inicia programa de adopción responsable

Perros rescatados en Cuajimalpa permanecen bajo resguardo en la Brigada de Vigilancia Animal, donde reciben atención veterinaria permanente (Galo Cañas Rodríguez)

Un total de 156 seres sintientes que permanecían en el refugio temporal instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero, fueron trasladados este fin de semana a las instalaciones del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, como parte del acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido suscrito ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con este traslado, el Gobierno capitalino informó que comienza una nueva etapa enfocada en la adopción responsable de los animales que se encuentran en condiciones de ser adoptados, para lo cual se habilitó una plataforma llamada “Amar es Adoptar”, en la que se publicarán paulatinamente los ejemplares disponibles, tanto los que permanecen en espacios de la Ciudad de México como los que están bajo resguardo del Refugio Franciscano.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, detalló el Refugio Franciscano tendrá una capacidad de alojamiento de 190 seres sintientes, misma que fue determinada mediante un dictamen técnico elaborado por una institución académica profesional independiente especializada en bienestar animal. Además, destacó que el refugio asumió obligaciones de reparación y no repetición.

Los 156 ejemplares trasladados permanecerán bajo el resguardo del Refugio Franciscano, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México supervisará y dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo.

Como parte de las obligaciones de reparación y no repetición, el Refugio Franciscano deberá integrar un censo y expedientes clínicos individuales, proporcionar atención médico-veterinaria, aplicar medicina preventiva, capacitar a su personal y realizar las adecuaciones previstas en sus instalaciones.

También deberá someterse a auditorías técnicas externas y acreditar el cumplimiento de estas obligaciones mediante evidencia documental y reportes periódicos de seguimiento.

Reportan 87 decesos entre perros y gatos

La secretaria recordó que de los más de 900 perros y gatos rescatados, 183 seres sintientes fueron trasladados al refugio temporal del Deportivo Hermanos Galeana, de los cuales siete permanecen hospitalizados y se registraron 20 decesos —de ese grupo, 156 fueron llevados este fin de semana al Refugio Franciscano—.

En el refugio temporal del Ajusco permanecen 269 perros, hay cinco hospitalizados y se registraron 30 decesos; mientras que en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal permanecen 340 ejemplares, hay cinco están hospitalizados y hubo 31 decesos.

Entre los tres centros temporales se reportan 17 perros hospitalizados y 81 decesos.

Sobre los 39 gatos rescatados, se informó que están bajo custodia del Ministerio Público, de ellos, murieron seis.

Las principales causas de atención médica, hospitalización o fallecimiento señaladas por las autoridades son problemas articulares, enfermedades periodontales, tumores, enfermedades crónico-degenerativas y heridas por dermatitis.

“En general, los perritos llegaron en condiciones bastante precarias, muy adversas. Una parte importante de la población que recibimos eran geriátricos”, comentó Julia Álvarez.

Para atender a los animales, el Gobierno capitalino dio a conocer que cuenta con más de 45 médicos veterinarios, además de personal del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como más de 50 manejadores y personal de apoyo en los distintos centros.

En materia de alimentación, entre los tres espacios se destinan alrededor de 13 toneladas de alimento al mes, distribuidas en 120 bultos para el centro de GAM, 100 para Ajusco y 350 para la Brigada de Vigilancia Animal.

La mandataria capitalina, Clara Brugada, destacó que todos los perros que fueron llevados los tres lugares del Gobierno reciben una atención excepcional, “están súper bien cuidados”, dijo, tras declarar que todavía hay algunos muy enfermos y otros muy adultos que ya no se pondrán en adopción.

Brugada aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a conocer a los lomitos en adopción y valorar si cuentan con las condiciones necesarias para asumir el compromiso de cuidarlos durante toda su vida.

“Hacemos un llamado a la solidaridad y al amor de los capitalinos para que puedan adoptar… Yo espero que de aquí a final de año tengamos un buen avance (en la adopció). Generalmente no es que todos son adoptados, pero siempre vamos a estar haciendo campañas”, afirmó.

Albergue público y Utopía canina

El secretario de Obras, Raúl Basulto, dio a conocer que el Gobierno local ha concluido la construcción de un inmueble de cuidados para el bienestar animal, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, que albergará hasta 600 caninos y será inaugurado este jueves.

El espacio cuenta con 27 módulos, algunos para estancias individuales y otros para colectivas

“Es uno de los espacios públicos más grandes del país, que es albergue para animales”, destacó la jefa de Gobierno.

Basulto también comentó que el Gobierno local construirá la Utopia de bienestar canino, donde las y los ciudadanos podrán llevar a sus mascotas a recrearse; contará con túneles, espacios acuáticos, laberintos y más.

Sobre la plataforma

La plataforma amaresadoptar.cdmx.gob.mx, que permitirá a la ciudadanía conocer a los perros que se encuentran en condiciones de ser adoptados; el catálogo incluye información como sexo, tamaño, edad y características de comportamiento, a fin de que las personas puedan elegir un animal compatible con sus condiciones de vida.

Álvarez Icaza explicó que el sitio web cuenta con un autofiltro para que las personas interesadas reflexionen sobre sus condiciones de vida, tiempo disponible y capacidad para asumir los cuidados que requiere un animal de compañía.

Posteriormente, deberán responder un cuestionario de adopción y pasar por una revisión de la solicitud. El procedimiento incluye, además, una visita al domicilio de la persona solicitante y, una vez aprobada esta etapa, una convivencia con el perro seleccionado en el lugar donde se encuentra resguardado.

Si el proceso resulta favorable, se firma el contrato de adopción, se realiza el traslado del animal a su nuevo hogar y se da seguimiento periódico.