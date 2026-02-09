Atizapán incrementa recaudación de predial con pago digital

La confianza ciudadana en la administración que encabeza el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas se reflejó en un incremento del 15.52 por ciento en la recaudación del impuesto predial durante enero, comparado con el mismo mes del año anterior. Este crecimiento evidencia una mayor disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer mes de 2026 un total de 78,136 personas liquidaron el impuesto, superando a los 67,637 atizapenses que lo hicieron en enero de 2025. Las autoridades municipales atribuyen este aumento a la percepción ciudadana de que los recursos se traducen en obras y beneficios palpables para la comunidad.

Un dato relevante es que, de quienes pagaron en enero, 35,966 fueron adultos mayores, lo que representa el 46 por ciento del total. Este sector se ha caracterizado por su puntualidad en el cumplimiento fiscal, al constatar que sus contribuciones se invierten en pavimentación, servicios públicos y mejoras en la accesibilidad urbana.

El fenómeno responde a una estrategia integral que diversifica los canales de pago. La Tesorería Municipal ha impulsado el uso de un chatbot de atención, posicionando al municipio en el undécimo lugar nacional en el uso de esta tecnología, además de ofrecer kioscos digitales y la opción de pagar en línea.

Asimismo, se han habilitado transferencias bancarias y dos unidades móviles de cobro que recorren distintas zonas del municipio. Estas facilidades buscan acercar los servicios fiscales a la población y modernizar la gestión recaudatoria.

“El aumento en la recaudación y en el número de ciudadanos cumplidos confirma que cuando los gobiernos brindan herramientas accesibles, la ciudadanía responde”, señaló un vocero de la administración local. La eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas fortalecen el vínculo con la comunidad.

Los recursos adicionales permitirán financiar obras de pavimentación, mantenimiento de espacios públicos y la mejora continua de los servicios municipales. La administración reiteró su compromiso de rendir cuentas claras sobre el destino de cada peso recaudado.

Este resultado consolida una tendencia positiva en la recaudación propia del municipio, reduciendo la dependencia de transferencias federales y estatales. La participación ciudadana se consolida así como el pilar fundamental para el desarrollo de Atizapán de Zaragoza.