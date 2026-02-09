Desalojan fiesta ilegal con más de 800 personas en la Doctores

Fiesta Evento que superaba el aforo en la colonia Doctores. (Especial)

Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc desalojaron un evento público que se desarrollaba sin autorización en un inmueble ubicado en Doctor Erazo 182, colonia Doctores, donde se concentraban aproximadamente 853 personas.

La clausura de este evento se llevó a cabo por la Dirección General de Gobierno, como resultado de una revisión en la que se constató que el evento no contaba con el permiso correspondiente para la realización de espectáculos públicos ni con el Programa Especial de Protección Civil.

Ante la falta de condiciones legales y de seguridad, y con el objetivo de prevenir riesgos para las y los asistentes, se suspendieron de actividades y al desalojo del inmueble conforme a la normatividad vigente.