Evelyn Parra encabeza Grito de Independencia ante casi 130 mil personas en Venustiano Carranza

La explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza se convirtió en uno de los principales puntos de celebración de las fiestas patrias en la Ciudad de México, luego de que cerca de 130 mil personas se reunieran para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez encabezó la celebración durante la noche del 15 de septiembre, en una jornada que estuvo acompañada por música, actividades tradicionales y la ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con información de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, alrededor de 130 mil personas acudieron a la explanada de la demarcación para disfrutar de los festejos. Entre los asistentes se encontraban vecinos de Venustiano Carranza, habitantes de otras alcaldías y visitantes provenientes de distintos puntos de la ciudad. También se reportó la presencia de personas procedentes de otros lugares e incluso de otros países, quienes acudieron para formar parte de la celebración mexicana.

Uno de los principales atractivos de la noche fue el elenco musical que se presentó en el escenario. La cartelera incluyó diferentes géneros, entre ellos música norteña, cumbia y salsa. La presentación de Los Tigres del Norte fue uno de los momentos principales de la celebración. La agrupación, conocida como los “Jefes de Jefes”, interpretó parte de sus canciones ante el público que se reunió en la explanada. La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Maelo Ruiz también participaron en la fiesta patria, con presentaciones que pusieron ritmo a la noche y mantuvieron a los asistentes disfrutando de la celebración.

Además del programa musical, uno de los momentos centrales fue la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez. Durante el acto, la mandataria local rindió homenaje a las heroínas y héroes que participaron en la lucha por la Independencia y que, de acuerdo con la tradición histórica, contribuyeron a la construcción de la nación mexicana. Después de la ceremonia, los asistentes continuaron con los festejos en la explanada, mientras las actividades musicales y culturales se desarrollaron en un ambiente de celebración.

Entre los invitados especiales estuvieron Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; el diputado federal Julio César Moreno Rivera, y la diputada federal Elena Segura Trejo. Los invitados acompañaron a la alcaldesa Evelyn Parra y a las familias que acudieron a la celebración organizada en la demarcación. Para el desarrollo del evento también se implementó un operativo de seguridad y protección civil. Elementos de seguridad de la Alcaldía y personal de Protección Civil participaron en las labores para mantener el orden y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la concentración.

La presencia de los cuerpos de seguridad tuvo como objetivo contribuir al bienestar de las personas que acudieron a la explanada y permitir que las actividades se realizaran de manera ordenada. La celebración concluyó con un espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo de Venustiano Carranza como parte de los festejos por el aniversario del inicio de la Independencia.

Con esta actividad, la Alcaldía Venustiano Carranza llevó a cabo una de sus principales celebraciones por las fiestas patrias y reunió a miles de personas en un mismo espacio para conmemorar una fecha considerada importante para la historia de México. La administración local destacó que el evento fue de acceso gratuito y buscó ofrecer a las familias un espacio para convivir y disfrutar de música y tradiciones mexicanas. De esta manera, la explanada de Venustiano Carranza se convirtió durante la noche del 15 de septiembre en un punto de reunión para vecinos y visitantes que acudieron a celebrar el Grito de Independencia junto con la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez.