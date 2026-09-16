Baja 34% conductores arrestados en el “Torito” durante el 15 y 16 de septiembre en un año

Alcohol Operativo Conduce Sin Alcohol 2024 2024. (SSC)

Durante la ejecución del operativo “Conduce Sin Alcohol”, en su jornada del 15 y hasta el amanecer del 16 de septiembre, fueron detenidos y trasladados al “Torito” 33 conductores que rebasaron el consumo de bebidas embriagantes, lo que representa una baja del 34 por ciento conforme al programa realizado en el mismo día del año 2025, cuando se arrestó a 50 infractores.

Asimismo, el número de personas al volante llevadas al Centro de Sanciones Administrativas “Torito”, desde que inició el operativo 24 horas en las fiestas patrias se mantuvo en cifras promedio respecto al año pasado. Del 11 al 15 de septiembre del 2026, 235 conductores superaron el límite permitido de alcohol, en tanto que en los mismos días del año pasado fueron 232.

El proyecto que tiene la finalidad de que conductores de vehículos particulares y de transporte público, no sean víctimas o provoquen accidentes de tránsito en el marco de las celebraciones de la independencia de México, se intensifica y afina cada temporada, con mayor número de puntos de revisión, cambios de ubicación itinerantes, ejecución 24 horas y cantidad de pruebas de alcoholemia realizadas.

En entrevista con Crónica, el director ejecutivo de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, explicó que si bien bajó la cifra de ciudadanos retenidos en el “Torito” los días 15 y 16, esto se debe a que en las fiestas patrias 2025 se instalaron más puntos de revisión que año anterior, específicamente en zonas estratégicas como accesos a carreteras hacia otras entidades, así como a la cooperación de la ciudadanía para no manejar embriagados.

“Elevamos personal depende de cómo se comporte el punto. Son más puntos de revisión, afortunadamente esta difusión que hacemos nos ayuda a que la gente tenga mayor conciencia en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, nos da esa perspectiva de que la ciudadanía está cooperando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar esta conducta de riesgo”.

“Esta vez multiplicamos el número de puntos de revisión, con una propiedad en este año, estamos compartiendo desde hace algunos meses información con otras instancias de Gobierno de la Ciudad de México para enfocarnos en las vialidades donde se tiene un registro importante de hechos de tránsito, no sólo por alcohol, la velocidad es un factor de riesgo importante, entonces ahí instalamos los puntos de revisión para inhibir esta conducta y creo que eso nos ha dado un buen resultado y también tiene un efecto positivo en materia de seguridad porque la presencia policial inhibe conductas delictivas”, declaró Ríos Navarrete.

Entre el 11 y el 15 de septiembre, fueron realizadas 60 mil nueve pruebas AlcoStop (ambiente al interior del automóvil) , correspondientes al ambiente interior de los vehículos, y 704 pruebas de alcoholimetría, mediante aire espirado. Como resultado, 233 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, los dos automóviles restantes de las 235 personas arrestadas, transportaban sustancias tóxicas peligrosas o tenían placas para personas con discapacidad.

El director ejecutivo compartió el trazo estratégico para la ejecución de los puntos de inspección, en avenidas de alto tránsito o que son alternativas para salir de la capital hacia el área conurbada o estados colindantes:

“Son vialidades principales — las de mayor atención para la instalación de puntos de revisión — avenida Insurgentes cruces importantes con Reforma, Circuito Interior y laterales, ejes viales que son muy anchos y no dejamos de hacerlo en inmediaciones de centros de espectáculos deportivos, artísticos y parques recreativos donde se permite el consumo de bebidas alcohólicas”.

“La innovación para este año es la información que compartimos con instancias como nuestra área de tránsito, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Salud, con la Fiscalía General de Justicia, cruzamos la información para detectar estos puntos donde sea necesario colocarlos”.

Para choferes de vehículos particulares, el consumo permitido de alcohol es de .40 miligramos sobre litro, mientras que para conductores de transporte público es cero tolerancia. Asimismo, se realizan revisiones en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como a taxistas, unidades de carga y trabajadores de los sistemas de la Red de Movilidad Integrada.

“Cuidamos dos aspectos para la instalación de un punto de revisión. El primero es que la ubicación lo permita, que nuestro personal esté seguro para que pueda hacer su trabajo; en la instalación de los puntos de revisión es que participa personal de toda la Secretaría, el personal está certificado para el uso de los equipos, tener el acercamiento con los conductores y explicarles el procedimiento, pero también nos acompañan de otras áreas, del sector policial, participa el área de tránsito para el traslado de vehículos al corralón, para la imposición de multas en caso que proceda y el personal es constantemente capacitado para tener el acercamiento con la ciudadanía, explicarles el procedimiento y si salen infractores qué sigue para ellos, el programa Conduce Sin Alcohol es multidisciplinario”.

La sanción por superar .40 miligramos sobre litro de alcohol en la sangre es de 20 a 36 horas de arresto inconmutables y el vehículo es remitido al corralón, con excepción de unidades en las que se trasladen sustancias riesgosas, como pipas de gas, en esos casos se le entrega a una persona que esté acreditada para conducirlo.

“Si bien no estamos las 24 horas del día todo el año, el programa Conduce Sin Alcohol trabaja los 365 días del año en jornadas diurnas, tenemos cubierto prácticamente todo el día. Las jornadas diurnas abarcan desde las ocho de la mañana hasta las siete u ocho de la noche, y luego se relevan por las jornadas nocturnas que inician a las nueve de la noche y que concluyen a las seis de la mañana. Estamos todo el día, no de manera continua como en operativos especiales como fiestas patrias, semana santa o jornadas decembrinas”, concluyó el director.

En 2026, la SSC implementó diversos dispositivos de seguridad, prevención, vigilancia y vialidad, con el objetivo de salvaguardar a la ciudadanía, así como garantizar el orden y la movilidad, con motivo de los festejos por el 216 aniversario del Grito de Independencia, que se llevaron a cabo el 15 de septiembre, y del Desfile Militar del 16 del mes patrio.

Durante estos festejos, la SSC desplegó personal en las 16 alcaldías, 13 mil 107 policías de la Subsecretaría de Operación Policial; Control de Tránsito; Inteligencia e Investigación; Participación Ciudadana y Prevención de Delito; así como Policía Bancaria e Industrial (PBI) y Policía Auxiliar (PA) mil 436 unidades, 46 motopatrullas, ocho grúas, 12 ambulancias, seis motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndores”.