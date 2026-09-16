Janecarlo Lozano encabeza fiestas patrias en GAM ante más de 120 mil personas

Grito de Independencia en Gustavo A. Madero

La explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se convirtió en el punto principal de reunión para miles de familias durante la celebración por el 216 aniversario del Grito de Independencia, en una jornada encabezada por el alcalde Janecarlo Lozano y acompañada por música, tradiciones mexicanas y actividades gratuitas.

Desde el balcón del edificio de gobierno, Lozano encabezó la ceremonia del Grito y dedicó parte de sus arengas a las mujeres insurgentes que participaron en la lucha por la Independencia, además de reconocer a las mujeres de los pueblos originarios y su papel en la construcción del país.

Durante el acto también lanzó vivas por la soberanía nacional, la igualdad, la justicia social y la hermandad del pueblo mexicano. En sus palabras, destacó además el momento histórico que vive México con Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.

Música y celebración

La celebración reunió a familias provenientes de distintas colonias de la demarcación, con una cartelera musical encabezada por La Sonora Santanera, La Maldita Vecindad y Luis R. Conríquez. Los artistas hicieron cantar y bailar a miles de asistentes con temas como “Bomboro”, “Kumbala” y algunas de las canciones más conocidas del cantante sonorense.

Desde temprana hora, la explanada recibió a niñas y niños con sombreros y banderas, así como a jóvenes, adultos mayores y familias completas que acudieron a disfrutar de los festejos patrios de manera gratuita.

Durante la jornada, Janecarlo Lozano señaló que la celebración estaba dirigida a las familias de Gustavo A. Madero y a quienes construyen comunidad desde sus colonias. También destacó la importancia de mantener los espacios públicos como lugares de convivencia y encuentro para los habitantes.

Tras la ceremonia del Grito, los asistentes presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la demarcación y dio paso a la continuación de la fiesta, que se extendió entre música, baile y un ambiente familiar.

Festejos en Cuautepec

La celebración también tuvo presencia en la zona norte de Gustavo A. Madero, donde la alcaldía instaló un segundo escenario en el Deportivo Campos Revolución, en Cuautepec.

En este punto, miles de habitantes participaron en una verbena popular que tuvo entre sus principales atractivos la presentación de la agrupación de rock Liran Roll, con lo que los festejos patrios se extendieron a otro sector de la demarcación.

Para atender la seguridad de los asistentes en ambos puntos, el gobierno de Gustavo A. Madero desplegó un operativo especial integrado por más de 2 mil servidores públicos de la alcaldía, 200 brigadistas de Protección Civil y 500 elementos de la policía capitalina.

El personal mantuvo presencia en los accesos, zonas de mayor concentración y distintos puntos considerados estratégicos durante el desarrollo de las actividades.

En total, los dos puntos de espectáculos registraron una asistencia superior a las 120 mil personas. Con ello, Gustavo A. Madero llevó la conmemoración de la Independencia a distintos sectores de la demarcación mediante una jornada que combinó música, historia y convivencia familiar.