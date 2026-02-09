Detienen a hombre por presunto robo a casa habitación en la colonia Buenavista

Un hombre fue detenido la mañana de este lunes por su presunta participación en el robo a casa habitación en la colonia Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas en el cruce de las calles Buenavista y Mina, donde una mujer solicitó el apoyo de elementos de la Policía Auxiliar tras señalar que un sujeto había ingresado a su domicilio y sustraído un teléfono celular color negro, así como 500 pesos en efectivo.

La denunciante proporcionó las características del presunto responsable, lo que permitió a los agentes localizarlo y asegurarlo en las inmediaciones. El hombre fue identificado como Osmar N., de 48 años.

Durante la intervención, los policías le informaron el motivo de su detención, le leyeron sus derechos y le realizaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos establecidos. Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial CUH-1, donde se determinará su situación jurídica.

La víctima manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente para que se inicie el proceso legal en contra del detenido.