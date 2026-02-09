Estiman una derrama económica de 6,358 millones de pesos en la CDMX por Día de San Valentín

14 de febrero en la Ciudad de México (Galo Cañas Rodríguez)

En la semana previa al Día de San Valentín, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO) estima que esta celebración genere una derrama económica de 6,358 millones de pesos en la capital del país.

Lo que significa un incremento del 2.5 por ciento respecto a lo registrado en 2025; por lo que se espera que cada capitalino gaste entre 950 y mil 800 pesos en obsequios y experiencias.

Durante la festividad más relevante del primer trimestre del año, los giros con mayor dinamismo serán los restaurantes, cines, teatros, ropa y calzado, perfumería, joyería y accesorios, además del hotelero, que presentará una ocupación del 85 por ciento.

Vicente Gutiérrez Camposeco destacó que “la madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas”.

Para garantizar una experiencia de compra segura, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México recomienda a los ciudadanos acudir a establecimientos formales y verificar sus derechos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).