Gobierno del Edoméx emite recomendaciones para prevenir y detectar casos de sarampión en escuelas

Con el objetivo de prevenir, detectar y atender de manera oportuna posibles casos de sarampión en planteles educativos, el Gobierno del Estado de México emitió una serie de recomendaciones dirigidas a autoridades escolares, personal educativo y comunidad estudiantil, las cuales entraron en vigor a partir de este lunes 9 de febrero.

A través de la Secretaría de Salud estatal, se informó que entre las principales medidas preventivas se encuentra la implementación de filtros sanitarios diarios en todos los planteles educativos de la entidad, así como el uso de cubrebocas para el personal docente, administrativo y estudiantil de los niveles que lo permitan.

Las autoridades de salud señalaron que los filtros sanitarios deberán aplicarse desde el acceso a las escuelas e incluir la toma de temperatura sin contacto, así como una observación clínica rápida. En caso de que algún alumno o alumna presente temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos persistente o manchas blancas dentro de la boca, deberá ser separado en un área de aislamiento y notificarse de inmediato a la unidad de salud más cercana para su valoración.

Además, se hizo un llamado a promover el lavado frecuente de manos, mantener una adecuada ventilación en las aulas y reforzar las medidas de higiene respiratoria, como cubrirse la boca al toser o estornudar.

Otra de las recomendaciones clave es impulsar la vacunación conforme al esquema oficial. En el caso de niñas y niños de 6 meses a 9 años, se debe aplicar la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), mientras que para personas de 10 a 49 años se recomienda la vacuna contra sarampión y rubéola (SR). Asimismo, se sugiere facilitar campañas de recuperación de coberturas vacunales en coordinación con las autoridades de salud.

El uso de cubrebocas deberá mantenerse tanto en espacios cerrados como en interiores donde no sea posible conservar la distancia física. Además, el personal escolar designado deberá recibir capacitación para identificar los signos y síntomas del sarampión, utilizar correctamente los termómetros sin contacto y aplicar el protocolo de aislamiento y notificación.

Las autoridades educativas también deberán informar a madres, padres y tutores sobre estas medidas, explicar su propósito y establecer canales de comunicación claros con las unidades de salud locales. Esto permitirá una atención rápida y el seguimiento adecuado de casos sospechosos.

Como parte del protocolo, se indicó que las escuelas deberán registrar diariamente las actividades del filtro sanitario y los casos detectados en un formato estándar, el cual será enviado a la Dirección de Epidemiología del Estado. En los planteles donde se identifiquen casos sospechosos o confirmados, se activará una vigilancia epidemiológica intensificada.

Por su parte, la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, subrayó que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir el sarampión y otras enfermedades. Destacó que del 7 al 15 de febrero se lleva a cabo la Campaña Estatal de Vacunación, con 450 puntos de inmunización distribuidos en todo el territorio mexiquense.

Gracias a estas acciones, informó que a la fecha se han aplicado más de 1.6 millones de vacunas contra el sarampión, lo que refuerza la protección de la población, especialmente de niñas, niños y jóvenes.