Inauguran repavimentación de la Avenida Toluca en Ecatepec (Diana Cortés)

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad, autoridades municipales inauguraron esta semana la repavimentación de la Avenida Toluca, una de las vialidades importantes para la zona alta de Ecatepec, obra que beneficiará directamente a miles de habitantes.

La repavimentación consistió en la intervención de 550 metros lineales con concreto hidráulico, material que ofrece mayor durabilidad y resistencia. Para la ejecución de esta obra se destinó una intervención de 15 millones 18 mil 837.11 pesos, recursos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

De acuerdo con autoridades locales, esta obra impacta de manera positiva a más de siete comunidades de la parte alta del municipio, entre las que se encuentran San Carlos y Lomas de San Carlos, ya que mejora la conectividad, reduce los tiempos de traslado y brinda mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.

Durante el acto inaugural, se destacó que la rehabilitación de la Avenida Toluca responde a una demanda histórica de los vecinos, quienes por años enfrentaron afectaciones derivadas del deterioro de la vialidad. Con la nueva pavimentación, se busca facilitar el acceso a servicios, centros educativos y actividades comerciales de la zona.

Además de esta obra, las autoridades municipales también inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de las cerradas Francisco Villa, Prolongación Emiliano Zapata y Morelia, ubicadas en la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac. Estos trabajos se realizaron a través del programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad Mano a Mano, que promueve la colaboración entre gobierno y ciudadanía.

Las vialidades intervenidas permitirán mejorar las condiciones de tránsito en la colonia, así como ofrecer calles más seguras y dignas para las familias que habitan en esta zona. Vecinas y vecinos señalaron que estas obras representan un cambio importante en una vida cotidiana, ya que antes enfrentaban problemas durante la temporada de lluvias y dificultades para el paso de vehículos.

Autoridades municipales subrayaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y atender rezagos en infraestructura que se acumularon durante años. Indicaron que el objetivo es priorizar obras que tengan un impacto directo en la calidad de vida de la población.

Asimismo, se destacó que los trabajos se realizaron bajo principios de honestidad, transparencia y uso responsable de los recursos públicos, con el compromiso de seguir invirtiendo en proyectos que beneficien a las y los vecinos del municipio.