Legisladores que participaron en cumbre contra el narcoterrorismo, también criticados por Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reprueba participación de legisladores en cumbre contra el narcoterrorismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la participación de los legisladores del PAN y del PRI que participaron en una cumbre organizada por la extrema derecha, en Estados Unidos.

La presidenta señaló que los legisladores acudieron a la cumbre para hablar mal de México y vincularse con la derecha internacional.

“Dejaron su trabajo para irse allá a codearse con la derecha internacional, con el conservadurismo internacional, que no tiene nada que ver con nuestra historia”, declaró durante su conferencia matutina.

Detalló que la derecha internacional representa a la intolerancia, la represión, la violencia, el racismo, el clasismo, al conservadurismo del siglo XIX, “son lo mismo, y eso es lo que anhelan”, afirmó.

Levantar la voz no es traicionar a la patria

Los legisladores pertenecientes al Congreso de la Ciudad de México que viajaron a Washington, Estados Unidos, para participar en la Cumbre Contra el Narcoterrorismo, fueron el diputado migrante Raúl Torres, de la bancada del PAN, y la coordinadora del PRI, Tania Larios.

Tras los dichos de la presidenta, Tania Larios, señaló que a Morena le encanta prohibir “todo lo que no controla”.

“Fuimos al foro más relevante para combatir el narcoterrorismo y desde ahí quedaron exhibidos sus pactos con el crimen organizado, no toleran que se diga la verdad y por eso buscan censurar.

“Su gobierno y su partido tiene financiamiento criminal y por eso el mundo ya los tiene en la mira. ¡Solitos se desenmascaran!“, comentó.

El diputado Raúl Torres también se manifestó contra Morena, señalando que se les llama “traidores a la patria”, pero aseguró que el Gobierno no tiene autoridad moral para señalar a nadie.

Y destacó que “levantar la voz no es traicionar a la patria. Callar frente al crimen y al abuso del poder, sí lo es”.

Añadió que en lugar de atacar a la oposición, el Gobierno debería de trabajar para empoderar a la comunidad mexicana en el exterior, “fortalecer su voz y cambiar la narrativa en todos los foros para cambiar la realidad de México, reestablecer la seguridad y que regrese el estado de derecho”.

Anuncian regulación al turismo legislativo

Tras la ausencia de los legisladores en la primera sesión ordinaria del año, la bancada de Morena informó que se emprenderán acciones contundentes contra los diputados Raúl Torres y Tania Larios. Además, anunció que presentarán un punto de acuerdo para regular el turismo legislativo.

Señalaron que su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, es “la mayor vergüenza que se tuvo en la semana”.

“Nos habla de la hipocresía que ha distinguido a estos diputados”, comentó Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso local, al señalar que es preocupante que los diputados del PRI y PAN asistan a este tipo de eventos.

Informó que con la regulación de la participación de diputados en eventos internacionales, también se limitará el uso del nombre del Congreso en el exterior.

“Vamos a aclarar bajo qué circunstancias se puede asistir en representación de nuestra Soberanía”.

El vocero de Morena, Paulo García, criticó que el evento al que acudieron fue antimexicano.

“El CPAC es un espacio antimexicano. ¿Cómo podemos convalidar eso? Es una vergüenza que vayan a hacerles el caldo gordo”, comentó.

Los morenistas informaron que ya se solicitó que se les descuente el día por acudir a un evento en el extranjero en horario laboral.

Diputado plantea en cumbre clausula para T-MEC

La reprobación de Morena se dio tras informarse que el diputado Raúl Torres planteó que si Estados Unidos comprueba que hay narco-políticos en el Gobierno de México, que se disuelva el T-MEC.

El diputado local aseguró que en la revisión del Tratado de Libre Comercio es necesario que exista una cláusula de este tipo ya que elevaría un nivel mayor la seguridad en el país.

“No pueden llegar inversiones del extranjero si 86% del territorio nacional está en manos del crimen organizado”, lamentó.

Y señaló que las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena, no quieren aceptar que México vive un narcoterrorismo.

“Debe de haber con los Estados Unidos y con Canadá un entendimiento claro para atender un problema regional. Cambiemos la narrativa también del valor de los mexicanos en los Estados Unidos y dejar de pensar que los mexicanos somos el pobrecito migrante”, declaró.