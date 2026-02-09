Mercado de la colonia Obrera obtiene certificación de Entorno Laboral Saludable

El mercado público Pequeño Comercio, ubicado en la colonia Obrera, se convirtió en el primero de los 39 mercados de la alcaldía Cuauhtémoc en obtener la certificación de Entorno Laboral Saludable, otorgada por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, tras un proceso de capacitación, prevención y mejora de las condiciones sanitarias y laborales.

La certificación reconoce a los espacios que cumplen con criterios de salud, seguridad, higiene, prevención de riesgos y promoción del bienestar, tanto para las personas que trabajan en ellos como para quienes los visitan de manera cotidiana.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el proceso incluyó acciones de capacitación dirigidas a locatarias y locatarios, así como la implementación de buenas prácticas orientadas a fortalecer la seguridad, la limpieza y la prevención de enfermedades dentro del inmueble.

Estas medidas buscan generar entornos laborales más seguros y saludables, además de ofrecer mejores condiciones a los usuarios.

Durante la entrega del reconocimiento, se destacó la importancia de los mercados públicos como espacios fundamentales para la vida comunitaria y el abasto de alimentos en la ciudad, por lo que la mejora de sus condiciones sanitarias tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de personas.

Las y los comerciantes que participaron en el proceso señalaron que la certificación implicó un trabajo constante para adoptar prácticas orientadas al cuidado de la salud, el orden y la higiene, con el objetivo de consolidar al mercado como un espacio seguro y confiable para la población.

Autoridades de salud subrayaron que este tipo de certificaciones requieren la colaboración entre las instancias gubernamentales y la comunidad, y resaltaron que la corresponsabilidad de quienes operan los espacios públicos es clave para mantener los estándares establecidos.

Como parte del acto protocolario, se realizó la develación de la placa que acredita oficialmente al mercado Pequeño Comercio como Entorno Laboral Saludable.

Además, el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de la alcaldía Cuauhtémoc también recibió la misma certificación, con lo que suman dos espacios reconocidos bajo este esquema durante la actual administración.

La alcaldía informó que continuará impulsando este tipo de procesos en otros mercados y espacios públicos, con el propósito de fortalecer las condiciones sanitarias, laborales y de atención a la ciudadanía en la demarcación.