Acuerdan Alcaldía Venustiano Carranza y SSC operativos conjuntos para reforzar la seguridad

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, acordaron implementar operativos conjuntos para reforzar las acciones de seguridad en la demarcación, como parte de los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Durante la sesión, ambas autoridades establecieron fortalecer la colaboración entre la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y mejorar las condiciones de seguridad para la población.

Los acuerdos alcanzados fueron el despliegue de un operativo especial en los próximos días, así como el reforzamiento de servicios urbanos, como alumbrado público y limpieza, para contribuir a la percepción de seguridad.

De acuerdo con información presentada en la reunión, en 2025 la demarcación registró una reducción del 11 por ciento en los delitos de alto impacto, además de disminuciones en ilícitos como la extorsión y el robo a transeúnte.

Además, se acordó que las patrullas permanezcan en sus respectivos cuadrantes para fortalecer la proximidad policial con la ciudadanía, y que a partir de la última semana de febrero se intensifiquen las acciones contra la extorsión.

También se reforzarán los operativos contra el robo de autopartes, continuarán los recorridos del programa Casa por Casa y se implementarán mecanismos de pasajero seguro en rutas de transporte concesionado.

Finalmente, destacaron la importancia de reforzar las medidas de seguridad de cara al Mundial de Futbol 2026, ante la relevancia internacional del evento.

En este contexto, se subrayó la necesidad de proteger instalaciones estratégicas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, además de promover actividades deportivas y comunitarias en zonas con mayor complejidad social.