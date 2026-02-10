Diputados del Verde denuncian violencia política de género contra integrante del partido

Diputados del Verde denuncian violencia política de género

La bancada del Verde en el Congreso local denunció actos de violencia política de género en contra de María Guadalupe Trejo Pérez, simpatizante de dicho partido en Xochimilco. El diputado Jesús Sesma exhortó a las autoridades brindar medidas de protección en favor de la víctima, su familia y su equipo de trabajo.

“Si no estamos capacitados para la responsabilidad que tenemos, se renuncia”, afirmó el legislador.

En conferencia de prensa María informó que los agresores la acosan, la insultan, e incluso han pintado bardas con ofensas hacia su persona; comentó que en un evento en Xochimilco, fue amenazada por un presunto funcionario de la demarcación.

Por lo anterior, Jesús Sesma presentó un punto de acuerdo para que las autoridades correspondientes brinden protección a la víctima. Desde la tribuna, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, informó que la simpatizante y su familia se encuentran bajo resguardo y protección del partido.

Sesma Suárez lamentó que quienes se “ostentan” con cargos públicos los usen como herramienta para ejercer violencia, “de confirmarse que se trata de servidores públicos sería muy grave y duele porque la violencia contra las mujeres no sólo no se detiene, a veces se ejerce desde el poder y busca desacreditar el trabajo profesional y obstaculizar los apoyos a la gente”, sentenció.

El legislador llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar medidas de protección en favor de María Guadalupe, su familia y su equipo de trabajo; también solicitó a la Fiscalía Electoral local iniciar la investigación y al Instituto Electoral de la Ciudad de México acelerar los procedimientos presentados por presuntos actos de violencia política de género.

Sesma comentó ante medios de comunicación que intuyen que las agresiones son por parte de personas de otros partidos políticos que buscan evitar que siga creciendo el Partido Verde.

“Sospechamos de todos los partidos”, afirmó Jesús Sesma. “Esto son ofensas y no lo podemos permitir. Vamos a ver que no se quede en las carpetas de investigación”.

Para finalizar, aseguró que sí confía en las autoridades pero, que le preocupa con urgencia la seguridad de la integrante del verde, incluso aseveró que si no se avanza en la indagatoria buscará que la simpatizante salga de la ciudad.