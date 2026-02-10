Ecatepec contará con el Centro Libre para las Mujeres – La Presa

Con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres y ofrecer un espacio seguro de atención integral, el municipio de Ecatepec contará con el Centro Libre para las Mujeres – La Presa, un nuevo lugar destinado a informar, acompañar y brindar capacitación laboral a mujeres de la zona.

La inauguración de este centro se llevará a cabo el martes 11 de febrero a las 10:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Río Coatzacoalcos número 10, colonia La Presa, y se espera la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones de apoyo a las mujeres y vecinas de la comunidad.

El Centro Libre para las Mujeres – La Presa fue creado como un espacio de atención y orientación, donde las mujeres podrán recibir información sobre sus derechos, así como acompañamiento psicológico y social. Además, se ofrecerán acciones enfocadas en la capacitación laboral, con el fin de impulsar la autonomía económica y el desarrollo personal de quienes acudan al lugar.

Uno de los principales objetivos de este nuevo centro es fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A través de asesorías, talleres y actividades comunitarias, se busca prevenir y atender situaciones de violencia, así como canalizar a las usuarias a instancias correspondientes cuando sea necesario.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de espacios son fundamentales para acercar los servicios a las comunidades y garantizar que las mujeres tengan acceso a apoyo oportuno. Señalaron que el Centro Libre para las Mujeres – La Presa forma parte de una estrategia más amplia para promover la igualdad de género y construir entornos más seguros en Ecatepec.

Asimismo, se informó que el centro contará con personal capacitado para ofrecer una atención con perspectiva de género, priorizando el respeto, la confidencialidad y el acompañamiento integral. Las actividades estarán dirigidas a mujeres de distintas edades, incluyendo jóvenes, adultas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

La apertura de este espacio representa un avance importante para la colonia La Presa y zonas aledañas, ya que permitirá que las mujeres cuenten con un lugar cercano donde puedan recibir orientación y apoyo sin necesidad de trasladarse a otras partes del municipio.

Vecinas de la comunidad expresaron su interés en conocer los servicios que ofrecerá el centro, ya que consideran que será una herramienta clave para fortalecer la organización comunitaria y fomentar la participación de las mujeres en actividades de capacitación y desarrollo personal.

El gobierno municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para acompañar la inauguración y conocer de primera mano los servicios que se brindarán. Destacó que la participación de la comunidad es fundamental para que este tipo de espacios cumplan su función y se consoliden como puntos de apoyo permanentes.

Con la puesta en marcha del Centro Libre para las Mujeres – La Presa, Ecatepec da un paso más en la construcción de políticas públicas enfocadas en el bienestar, la seguridad y el empoderamiento de las mujeres, reafirmando su compromiso con la igualdad y el respeto a los derechos humanos.