Gobierno mexiquense entrega mobiliario y nueva infraestructura en escuelas de Valle de Chalco

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó apoyos en infraestructura educativa, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial a 76 escuelas de nivel básico y media superior en el municipio de Valle de Chalco, acciones que benefician a más de 28 mil estudiantes y para las cuales se requirió una inversión de 70 millones de pesos.

Este proyecto forma parte de una estrategia integral para dignificar los espacios de aprendizaje, fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones escolares el Estado de México.

Los materiales que fueron entregados incluyen pupitres, mesas, sillas, estantes y material didáctico, matemático y deportivo. Asimismo, en 11 planteles se realizaron obras de infraestructura educativa y en siete instituciones se instalaron sistemas de captación de agua pluvial, lo que mejora el acceso al agua y fomenta el uso sustentable de los recursos.

“Estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con la educación pública con los jóvenes y el derecho de cada uno de ustedes a un mejor futuro construido desde sus salones de clase” declaro la gobernadora.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México consolida el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, con una visión orientada a mejorar los espacios educativos y generar condiciones más dignas para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes.