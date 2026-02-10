Gobierno mexiquense se prepara para el Concurso Familiar de Balones Decorados 2026

Gobierno mexiquense prepara el Concurso Familiar de Balones Decorados 2026

En el marco de los preparativos previos al Mundial de Futbol y con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y fortalecer el orgullo por la identidad nacional, el Gobierno del Estado de México y el Sistema Nacional DIF (SNDIF), invitan a participar en el Concurso Familiar de Balones Decorados 2026.

EL Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), impulsa esta iniciativa que convoca a familias de todo el país a participar en una actividad creativa, de sano esparcimiento y de expresión cultural.

Podrán participar quienes residan en territorio nacional, conforme a los siguientes lineamientos:

Proyecto creativo. Cada familia podrá registrar un diseño original e inédito, elaborado sobre un balón físico con medidas reglamentarias (circunferencia de 68 a 70 cm y peso de 410 a 450 gramos).

Materiales sugeridos. Se promoverá el uso de elementos tradicionales mexicanos, como textiles (bordados o tejidos con tintes naturales), madera, fibras vegetales, cartonería, hoja de maíz y pintura popular.

Originalidad. Las piezas deberán ser exclusivas, no haber participado en otros certámenes y estar libres de cualquier compromiso con terceros.

Los balones deberán entregarse de manera física del 2 al 13 de marzo de 2026 en las instalaciones de los Sistemas Estatales DIF correspondientes, acompañados de una breve explicación del diseño.

Se deberá presentar la siguiente documentación:

Copia de identificación oficial vigente

CURP certificada y

Carta de cesión de derechos a favor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Fotografías impresas que acrediten la participación de los integrantes de la familia durante la elaboración del balón

El jurado a cargo de evaluar los proyectos estará conformado por especialistas en arte popular y patrimonio cultural y evaluará la calidad técnica y el valor estético de las piezas participantes.

Los resultados se darán a conocer a través del sitio oficial del SNDIF. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición especial que se realizará del 4 de mayo al 31 de julio de 2026.

La publicación de las personas ganadoras será mediante la página electrónica: www.gob.mx/difnacional, en el apartado correspondiente a premios y reconocimientos.

Para mayores informes sobre la convocatoria, el DIFEM pone a disposición los siguientes medios de contacto: Teléfono: 722 930 1148