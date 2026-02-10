IECM convoca a pueblos y barrios originarios a definir proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió la convocatoria dirigida a los pueblos y barrios originarios para participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, mediante la cual las comunidades podrán definir, a través de procesos de deliberación comunitaria, los proyectos que serán financiados con estos recursos públicos.

La convocatoria está dirigida a personas habitantes, vecinas y ciudadanas, así como a las Autoridades Tradicionales Representativas (ATR) de los pueblos y barrios originarios reconocidos en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.

El objetivo es que cada comunidad determine un proyecto en un solo acto deliberativo, utilizando el método que considere más adecuado conforme a sus usos y costumbres.

Como parte del proceso, del 16 de enero al 15 de febrero de 2026, las direcciones distritales del IECM realizarán sesiones informativas con las representaciones comunitarias, en las que se explicarán los alcances de la convocatoria, se brindará orientación sobre el Presupuesto Participativo y se definirán, de manera conjunta, las fechas y características de los actos comunitarios en los que se llevará a cabo la deliberación.

Posteriormente, del 1 de febrero al 19 de abril, las Autoridades Tradicionales Representativas podrán convocar a asambleas, reuniones o eventos de diagnóstico y análisis comunitario, con el fin de identificar las principales problemáticas y prioridades locales. Los acuerdos alcanzados deberán quedar asentados en actas o documentos que respalden el proceso de deliberación.

Entre el 1 de febrero y el 20 de abril, las comunidades podrán presentar ante sus respectivas alcaldías los proyectos seleccionados y definir si la dictaminación estará a cargo del órgano dictaminador correspondiente o de la propia alcaldía. Asimismo, podrán entregar a las direcciones distritales copia del acuse de recibo emitido por la autoridad local.

El IECM informó que, con el propósito de garantizar una participación amplia, equitativa e incluyente, la convocatoria será difundida en versiones ejecutivas en náhuatl, otomí, mixteco, zapoteco y mazahua, a través de su sitio institucional, el micrositio del Presupuesto Participativo y la plataforma digital del organismo electoral.

El proceso busca fortalecer la participación comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios en la definición del destino de los recursos públicos, bajo esquemas acordes con sus tradiciones y formas de organización social.