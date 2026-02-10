Legisladores buscan regular redes sociales durante horario escolar en la CDMX

Legisladores del PAN, PRD, y de las distintas Asociaciones Parlamentarias se unieron a la iniciativa (Jennifer Garlem)

Legisladores de las distintas bancadas en el Congreso local se unieron a favor de una iniciativa que busca regular las redes sociales durante el horario escolar en la Ciudad de México, con el objetivo de que los menores eviten riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado a su edad y con el fin de ofrecer un ambiente digital seguro para ellos.

El diputado promovente de la iniciativa fue el morenista Israel Moreno Rivera, quien planteó reformar dos leyes para las autoridades educativas capitalinas regulen el uso de redes sociales para menores de 15 años en las escuelas públicas, así como asegurarles el acceso al derecho a un entorno digital seguro.

El legislador aseguró que 71% de las niñas y niños consumen contenido audiovisual por internet y el 74% hace uso de redes sociales y mensajería, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Señaló que un estudio de la ONU realizado en 30 países reveló que un tercio de los jóvenes (más de 30%) han sufrido acoso cibernético lo que ocasiona que 1 de cada 5 de los afectados se ausenten de la escuela.

La propuesta plantea que las autoridades competentes puedan condicionar, con autorización de padres de familia o tutores, el uso de redes sociales a niñas, niños y adolescentes en espacios públicos (como parques, plazas o bibliotecas), así como orientarlos y supervisarlos en el uso de estas herramientas tecnológicas.

Moreno Rivera alertó que los menores de edad se enfrentan a diferentes riesgos en el uso de redes sociales como contenido inapropiado a su edad (como pornografía), ciberacoso, fraudes, entre otros problemas, que son resultados por la falta de supervisión y regulación.

Comentó que su propuesta busca priorizar el interés superior de la niñez, promover entornos educativos seguros y garantizar el ejercicio responsable, informado y progresivo de los derechos digitales de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México.

Para finalizar, dejó claro que su iniciativa no busca establecer prohibiciones ni obligaciones a las empresas tecnológicas en el uso de las redes sociales, “sino que promueve acciones de carácter educativo, preventivo y protección de derechos, priorizando el interés superior de la niñez y el ejercicio responsable y seguro de los derechos digitales en la Ciudad de México”.