Se suma Congreso CDMX a campaña de vacunación contra el sarampión

Jesús Sesma, presidente de la mesa directiva del Congreso local

El Congreso de la Ciudad de México instaló a las afueras del recinto un módulo de vacunación contra el sarampión; lo que permitió que varios legisladores y trabajadores se vacunaran.

La diputada Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso local, dio a conocer que se trata de un esfuerzo para contribuir a la campaña impulsada por el Gobierno capitalino para evitar que aumenten los contagios entre las y los habitantes de esta metrópoli.

Explicó que la Comisión de Salud gestionó esta actividad ante las autoridades del IMSS Bienestar, con el objetivo de que las y los legisladores de las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso capitalino, así como el personal del mismo, fueran vacunados y se mantengan libre de contagios.

En su oportunidad, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, resaltó la importancia de que la población acuda a vacunarse contra el sarampión, en particular las personas entre seis meses y 49 años de edad.

“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha una campaña sin precedentes para prevenir los contagios de este virus, que se transmite fácilmente a través de las gotitas de saliva que se esparcen en el aire al hablar, toser o estornudar”, aseguró.