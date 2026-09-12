Activan Fase I de Contingencia Ambiental en CDMX: ¿Qué autos no circularán hoy y qué medidas se contemplan?

Hoy No Circula Contingencia ambiental. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto debido a que las 15:00 horas se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 161 ppb en la estación Benito Juárez (BJU) ubicada en la alcaldía Benito Juárez y 157 ppb en Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía de Coyoacán.

No circula

Por lo tanto, el domingo 13 de septiembre, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non

non Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Se recuerda a la población:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx , en X (Twitter) @Aire_CDMX o al tel. 5552789931 ext. 1.

Exenciones hoy no circula