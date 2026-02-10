Sofocan incendio en respiradero del Metro en Insurgentes y Chapultepec

Un incendio registrado la noche del lunes en un respiradero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la intersección de las avenidas Insurgentes y Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los reportes oficiales, personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía acudió al lugar tras recibir el aviso de un conato de incendio. Al arribar, los elementos detectaron fuego en libre combustión al interior del respiradero, por lo que realizaron una entrada forzada para iniciar las labores de extinción.

Para controlar el siniestro se emplearon unidades de ataque rápido, con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes participaron en las tareas para sofocar las llamas y realizar trabajos de remoción y enfriamiento. Las maniobras se extendieron en un área aproximada de 10 por 10 metros, hasta lograr la extinción total del fuego.

Durante la inspección del sitio, las autoridades identificaron que el incendio se originó en un campamento improvisado que presuntamente era utilizado por una persona en situación vulnerable. No se reportaron personas afectadas por el incidente.

En el lugar también fue rescatado un gato de raza siamés que presentaba quemaduras en las almohadillas y el pelaje. El animal recibió atención prehospitalaria, incluido suministro de oxígeno, y posteriormente fue entregado a su propietario.

En el operativo participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Turística, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las autoridades mantuvieron un monitoreo preventivo en la zona para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.