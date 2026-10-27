Más de 11 mil policías cuidarán a los difuntos en los festejos del Día de Muertos en CDMX

Día de Muertos 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará, del viernes 30 de octubre al lunes dos de noviembre, un operativo especial de seguridad, vigilancia y movilidad en los 120 panteones ubicados en las 16 alcaldías, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, tradición en la que miles de familias acuden a honrar la memoria de sus seres queridos.

Para estas acciones, la SSC desplegará 11 mil policías, quienes realizarán labores de prevención, vigilancia, regulación del tránsito vehicular y apoyo ciudadano, con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas visitantes y facilitar el desarrollo ordenado de las actividades en los camposantos.

De igual forma, se contará con el apoyo de 720 vehículos oficiales, 20 motopatrullas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), una grúa, así como el vuelto permanente de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Durante estas fechas, los panteones reciben a miles de personas que acuden a recordar a sus seres queridos y mantienen viva una de las tradiciones culturales más representativas de México. Ante esta afluencia, se estima la llegada de un millón 500 mil personas a los cementerios de la capital.

Entre los panteones que recibirán especial atención se encuentran San Andrés Mixquic, Civil de San Nicolás Tolentino, San Francisco Tlaltenco, Civil de Dolores, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Vecinal, Sanctorum, Francés de Cuauhtémoc, San Fernando, San Isidro, Panteón Jardín, Tepeyac, La Cuevita y San Miguel Topilejo, donde se prevé una importante concentración de visitantes.

Los efectivos realizarán recorridos de vigilancia en los accesos, inmediaciones y principales vías de llegada a los cementerios, además de brindar orientación y apoyo a la ciudadanía.

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuará acciones de regulación vehicular para agilizar la circulación, prevenir congestionamientos y evitar que los automóviles obstruyan accesos, pasos peatonales y zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

Asimismo, los Centros de Comando y Control (C2) de la Ciudad de México mantendrán el monitoreo de las zonas de mayor afluencia para detectar oportunamente cualquier incidente y coordinar la atención de emergencias.

En caso de requerir apoyo, las personas pueden acercarse a los policías desplegados en campo o comunicarse al número de emergencias 911.