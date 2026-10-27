Noche de Museos octubre CDMX Actividades rumbo al Día de Muertos (Pexels)

Una de las épocas más esperadas del año ya está por llegar y la Noche de Museos ha preparado una variedad de eventos para la noche de este miércoles. En esta edición, los museos organizaron actividades en torno a la celebración del Día de Muertos para los capitalinos.

Museo de la Inquisición

Uno de los museos más tenebrosos de la capital ha preparado la actividad “Dioses del Inframundo”. Deidades de nuestro pasado”. Se trata de una experiencia inmersiva con un espectáculo multidisciplinario para conocer los mitos ancestrales.

Costo: Desde 380 pesos.

Desde 380 pesos. Horario: A partir de las 19:00 horas.

A partir de las 19:00 horas. Cupo: 40 personas por función.

40 personas por función. Dinámica: Registro previo.

Casa Universitaria del Libro, CASUL

La Casa Universitaria del Libro ofrecerá una función como parte de su cineclub CASUL. En esta ocasión se estará proyectando la película “La forma del agua”, del aclamado director Guillermo del Toro; se recomienda llegar temprano para alcanzar cupo.

Costo: Gratuito.

Gratuito. Horario: A las 18:00 horas.

A las 18:00 horas. Cupo: 40 personas.

40 personas. Dinámica: Sin registro previo.

Museo del perfume

Uno de los museos más didácticos de la CDMX ofrecerá distintas actividades para todas las edades. Este miércoles podrás disfrutar de la inauguración de la ofrenda “Para los que viven en nuestra memoria olfativa”; además, habrá un performance, estará el taller “Pócima de brujas alquimia de los aromas”, una cata olfativa “El perfume y la muerte” y un concurso de disfraces.

Costo: Los precios van desde los 50 hasta los 250 pesos. Aquellos que vayan disfrazados tendrán un 2x1.

Los precios van desde los 50 hasta los 250 pesos. Aquellos que vayan disfrazados tendrán un 2x1. Horario: A partir de las 18:30 horas.

A partir de las 18:30 horas. Cupo: El aforo máximo será de 250 personas, aunque cada actividad tendrá un cupo de entre 20 y 50 personas.

El aforo máximo será de 250 personas, aunque cada actividad tendrá un cupo de entre 20 y 50 personas. Dinámica: Sin registro previo.

SimiCasa Museo

Este museo ha preparado un evento imperdible, “Simi Inmortal Gala Vampírica”; durante la noche de este miércoles en la SimiCasa habrá distintas actividades, como un gran baile vampírico, lectura de tarot, karaoke, entre otras.

Costo: 130 pesos.

130 pesos. Horario: De las 18:00 hasta las 23:00 horas.

De las 18:00 hasta las 23:00 horas. Cupo: 350 personas por hora.

350 personas por hora. Dinámica: Sin registro previo.

Museo del tequila y el mezcal

En Garibaldi se celebrará una noche única en la terraza del museo. Durante este miércoles habrá un concurso de disfraces, una trivia de películas de terror, calaveritas literarias; además, los asistentes disfrutarán de una bebida de cortesía. Otra de las actividades será un taller de máscaras de calabaza.