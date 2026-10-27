¿Qué pasa en la UAM? Reporte de los campus en paro al momento (Rogelio Morales Ponce)

Planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entraron en paro total de actividades académicas y administrativas, los cuales iniciaron desde el martes 20 de octubre.

Directivos de la UAM se han reunido con representantes del cuerpo estudiantil, sin embargo, los planteles continúan tomados.

¿Qué planteles de la UAM están en paro de actividades?

Desde el pasado martes 20 de octubre las y los estudiantes de la UAM iniciaron con paros de labores académicas y administrativas en cuatro planteles, las cuales siguieron el siguiente orden:

UAM Iztapalapa inició el martes 20 de octubre.

inició el martes 20 de octubre. UAM Xochimilco y UAM Azcapotzalco continuaron el jueves 22 de octubre.

y continuaron el jueves 22 de octubre. UAM Cuajimalpa se sumó el viernes 23 de octubre.

La UAM Lerma es el único de los cinco planteles que continúan sus actividades con normalidad. Te recomendamos estar pendiente a los canales oficiales de cada unidad por cualquier modificación que pueda ocurrir.

¿Cuáles son las peticiones de las y los estudiantes de la UAM?

En asamblea general en el UAM Iztapalapa hicieron entrega de un pliego petitorio que incluía las siguientes demandas.

Funcionamiento plena de la biblioteca.

Insumos de higiene y salud en los baños.

Alimentos suficientes para el cuerpo estudiantil.

Acceso libre y total a las conexiones de internet de cada plantel.

Desprivatización del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX).

Mantenimiento a las áreas deportivas.

Transparencia del presupuesto y democratización de los puestos de liderazgo de las divisiones y el uso del presupuesto.

Cruces y accesos viales cercanos.

¿Qué han dicho los directivos de la UAM?

En un comunicado oficial de la Rectoría de General de la institución educativa, reconoció las inquietudes del cuerpo estudiantil y la toma de instalaciones, respetando la libre expresión además de la organización estudiantil. Asimismo, señalan que los canales de diálogo quedan abiertos con el objetivo de atender sus demandas.

“Atenderlas es una responsabilidad institucional que exige la participación de las distintas instancias de nuestra Universidad y una comunicación cercana con la comunidad”. Compartió la UAM en un comunicado el pasado jueves 22 de octubre.

Alumnas y alumnos de la Unidad de Iztapalapa se reunieron con las autoridades de la Universidad el pasado viernes 23 de octubre, donde entregaron un avance de trabajo a las peticiones del cuerpo estudiantil, hasta el momento los planteles de Cuajimalpa, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco siguen en paro.