CDMX reporta 5 mil 226 personas desaparecidas; anuncia búsqueda metropolitana

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México mantiene pendientes de localización a 5 mil 226 personas, de un total histórico de 24 mil 539 reportes de desaparición registrados desde 1952, de acuerdo con cifras de la Comisión de Búsqueda de Personas con corte al 15 de octubre de 2026.

En el balance de la estrategia capitalina, el gobierno de Clara Brugada informó que el número de personas desaparecidas disminuyó 30 por ciento entre 2024 y 2026, mientras que las localizaciones aumentaron 68 por ciento durante el mismo periodo. Según los datos presentados, la proporción de personas localizadas semanalmente pasó de 31.9 a 53.9 por ciento.

Las autoridades también señalaron que 98 por ciento de las personas localizadas son encontradas con vida y que más de la mitad de los casos se resuelven durante las primeras horas.

Del mismo modo, reportaron que 86 por ciento de las desapariciones registradas en 2025 y 2026 correspondieron a ausencias voluntarias, relacionadas con situaciones como conflictos familiares, disputas de custodia, pérdida de contacto o problemas de salud mental.

El gobierno capitalino anunció una Gran Búsqueda Metropolitana que comenzará en los primeros días de noviembre y abarcará zonas limítrofes de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, con el propósito de coordinar las acciones sin que las fronteras administrativas obstaculicen la localización de personas.

En la presentación de resultados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que los primeros 30 compromisos asumidos con las familias buscadoras tienen un avance global de 83 por ciento. A éstos se sumaron 21 nuevos compromisos, elaborados a partir de propuestas de familiares y colectivos, con lo que la estrategia suma 51 acciones.

“El paso de los años jamás será un pretexto para dejar de buscar”, dijo Brugada.

Sostuvo que la política de búsqueda debe construirse junto con las familias y reconoció que persisten pendientes, en particular en los casos de larga data. También anunció que el gobierno informará mensualmente sobre los avances, como parte de los reportes periódicos de seguridad.

Aumentarán personal y presupuesto para las búsquedas

Los nuevos compromisos incluyen la incorporación de 100 policías de investigación especializados en la búsqueda de personas, con lo que se duplicaría el número de agentes dedicados a esa tarea, así como la contratación de 50 agentes del Ministerio Público para fortalecer las investigaciones, especialmente las relacionadas con casos antiguos.

El gobierno prevé destinar más de 200 millones de pesos adicionales, entre 2026 y 2027, para estas contrataciones. Además, la Comisión de Búsqueda incorporará a 87 personas buscadoras para reforzar su capacidad operativa.

En conjunto, los 51 compromisos representan un incremento neto multianual superior a 460 millones de pesos para la política de búsqueda. El presupuesto de la Comisión pasará de 24 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones previstos para 2027, según lo expuesto por Brugada.

Las acciones ya emprendidas han sido el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, que concentra servicios de distintas dependencias y opera las 24 horas, los siete días de la semana. Su inversión superó los 41 millones de pesos. También se construye el Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, destinado a la identificación digna de personas fallecidas, con una inversión de 142 millones de pesos.

Las autoridades informaron que se han identificado 2 mil 566 personas fallecidas mediante los trabajos de identificación y que existe una base unificada de 10 mil perfiles genéticos, integrada con información de familiares y personas no identificadas. La intención es ampliar el intercambio de datos con el Estado de México, Morelos y las instancias federales.

A las medidas se suman un Centro de Acompañamiento Emocional, donde se han brindado 8 mil 865 atenciones psicosociales, y un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos para hijas e hijos de personas desaparecidas, dirigido a por lo menos 71 menores.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que 20 de los 30 compromisos iniciales ya están cumplidos al 100 por ciento, mientras que los otros 10 continúan en proceso. Entre los pendientes figuran el fortalecimiento de las investigaciones, la identificación genética, la recuperación de espacios de ocultamiento y el seguimiento de casos de larga data.

La estrategia también contempla planes individualizados de búsqueda e investigación, campañas de difusión, uso de cámaras privadas, coordinación con hospitales y albergues, intercambio de información forense y una bolsa de trabajo para familiares que han perdido sus empleos mientras buscan a sus seres queridos.

Clara Brugada reconoció que las cifras no resuelven la incertidumbre de las familias y aseguró que la búsqueda continuará sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la desaparición.