CDMX ampliará beneficios fiscales en 2027; no cobrará recargos ni multas en predial

Comparece titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno local, Juan Pablo de Botton Falcón.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno local, Juan Pablo de Botton Falcón, celebró que la estrategia para fortalecer los ingresos de la ciudad fue no introducir nuevos impuestos; en ese sentido destacó que para el 2027 no se cobrarán multas o recargos en el predial y que habrá mayor cantidad de beneficios fiscales, así lo anuncio durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México.

“Nuestra estrategia fue no introducir ningún nuevo impuesto este año; lo voy a repetir, no introducir ningún nuevo impuesto este año. Y por el contrario, ampliar los beneficios fiscales. Desde nuestra llegada al Gobierno ampliamos los beneficios fiscales en tenencia, predial, agua, multas de tránsito, impuestos sobre nóminas y licencia permanente”.

Por lo anterior, aseguró que este 2026 se dio la mayor cantidad de beneficios fiscales en la historia de la Ciudad de México, beneficiando a más de 200 mil personas, y reiteró que el próximo año no habrá aumento de predial.

“La jefa de Gobierno se comprometió algo que yo voy a rectificar, el próximo año no se cobrarán multas ni recargos en el predial”, dijo.

Pide apoyo a legisladores

El secretario dio a conocer que sí habrá anexo transversal en el presupuesto 2027, que será entregado próximamente; aprovecho para pedir a las y los diputados su apoyo en tres rubros:

Primero, llamó a las y los legisladores a trabajar en conjunto el Sistema de Cuidados, en segundo lugar pidió a las y los legisladores seguir fortaleciendo el Metro, “vamos a presentar temas para incrementar la inversión en L3 y nos gustaría contar con su apoyo”.

Y en tercer lugar solicitó la colaboración de las y los legisladores para la realización de la nueva sede de la UNAM, detalló que el gobierno se encargará de la construcciones complejo, y la UNAM la equipará, “hago el llamado para contar con el apoyo de todas y todos para apoyar esta nueva sede de la UNAM”.

Durante su discurso, el funcionario afirmó que la inversión pública de la capital aumentó 55 por ciento durante la administración y que la ciudad mantiene finanzas sanas, una trayectoria descendente de la deuda y la calificación crediticia más alta a escala nacional.

El secretario también destacó las obras vinculadas con la Copa Mundial de Futbol de 2026 y aseguró que se desarrollan más de 2 mil acciones de infraestructura con beneficios permanentes, con una inversión superior a los 23 mil millones de pesos.

En materia de movilidad, señaló que en 2026 se destinaron 5 mil millones de pesos al Metro, de los cuales más de 3 mil millones se ejercieron en mantenimiento mayor y rehabilitación de trenes. Añadió que la inversión en infraestructura hídrica superó los 6 mil 900 millones de pesos para 643 obras y acciones, entre ellas trabajos de drenaje, alcantarillado, saneamiento y agua potable.

Asimismo, reportó más de 2 mil 600 millones de pesos para repavimentación y más de 4 mil millones para la construcción de UTOPÍAS y la recuperación de espacios públicos. Sobre el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), sostuvo que sus recursos se destinan íntegramente a inversión y no a gasto corriente.

El funcionario también informó que se asignaron 23 mil millones de pesos a programas sociales y apoyos directos durante los dos primeros años de gobierno.

“Los resultados que hoy presentamos reflejan nuestro compromiso con tener finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, basadas en la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos”, destacó.

Oposición pide mayor transparencia

Aunque Botton destacó un incremento de 55 por ciento en la inversión pública durante la actual administración, legisladores de oposición sostuvieron que los montos anunciados no garantizan por sí mismos soluciones a los problemas de movilidad, abasto de agua, drenaje y deterioro de las vialidades.

También pidieron mayor transparencia en el manejo de los ingresos excedentes y las contrataciones públicas.

La panista Claudia Pérez Romero señaló que el informe de la Secretaría reporta 3 mil 542 millones de pesos provenientes de convenios y fondos distintos de aportaciones federales, destinados principalmente a salud, búsqueda y localización de personas desaparecidas y programas para el bienestar y la igualdad de las mujeres.

La legisladora pidió desglosar cuánto se asignó a cada rubro, qué porcentaje representa y cuáles son los indicadores para evaluar los resultados.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Paty Urriza cuestionó las prioridades de inversión del gobierno capitalino y las necesidades cotidianas de la población.

Como ejemplo, comparó los 2 mil 951 millones de pesos destinados al tramo elevado de Calzada de Tlalpan con los 2 mil 600 millones para repavimentar vialidades primarias.

La bancada mayoritaria y partidos aliados, celebraron las finanzas sanas de la capital y la inversión pública histórica orientada al bienestar de la población.

La morenista Valentina Batres destacó que la ciudad cuenta con mayor autonomía financiera para atender sus prioridades gracias al aumento del 21.2% en los ingresos locales, los cuales superaron los 151 mil millones de pesos.

“Los resultados que hoy analizamos dan cuenta de una hacienda pública fortalecida”, expuso y destacó que la política de ingresos mantiene beneficios para quienes enfrentan mayores dificultades económicas, lo que hace que “la política fiscal se convierta en política social”.

Para finalizar, el secretario aseguró que con los resultados presentados la Secretaría de Finanzas reafirma su compromiso con el impulso de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles; también reiteró que continuará trabajando en pro de las y los capitalinos.