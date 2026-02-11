A tiempo récord, avanza 28% reconstrucción del Periférico Norte tras un mes de obras

Los trabajos registran un avance de 28 por ciento tras el primer mes de labores en una de las vialidades más transitadas del Valle de México

A un mes del arranque de la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades más transitadas del Valle de México, los trabajos registran un avance de 28 por ciento, con 30.5 kilómetros intervenidos de un total de 108, según datos del Gobierno del Estado de México.

La obra, financiada con recursos estatales por más de mil 200 millones de pesos, tiene como fecha prevista de conclusión el próximo mes de abril.

Según explicó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el proyecto se desarrolla mediante jornadas extendidas y turnos nocturnos, con el propósito de disminuir las afectaciones al tránsito en una arteria utilizada diariamente por más de 200 mil automovilistas que se desplazan entre municipios del norte del estado y la Ciudad de México.

En las labores participan alrededor de dos mil trabajadores, distribuidos en distintas etapas del proceso, que incluyen el retiro del pavimento deteriorado, la rehabilitación de la base estructural y la colocación de nuevas capas asfálticas de mayor resistencia.

Las autoridades estatales señalaron que la intervención contempla una reconstrucción profunda de la carpeta asfáltica, con materiales diseñados para soportar cargas pesadas y un alto flujo vehicular, así como trabajos complementarios para mejorar el drenaje pluvial, uno de los factores que ha acelerado el deterioro del pavimento en años recientes.

El objetivo, indicaron, es prolongar la vida útil de la vialidad y reducir la aparición recurrente de baches.

El Periférico Norte es un eje importante de movilidad para los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli, además de servir como vía de conexión hacia diversas zonas de la capital del país.

Su estado de conservación se había convertido en una de las principales quejas de automovilistas y transportistas, quienes reportaban daños constantes en sus unidades, congestionamientos prolongados y un incremento en los percances viales.

De acuerdo con estimaciones de especialistas en movilidad, el deterioro de esta vialidad no sólo impacta en los tiempos de traslado, sino también en los costos económicos asociados al consumo de combustible, el desgaste vehicular y la pérdida de horas laborales.

En una zona metropolitana donde los traslados cotidianos pueden superar las dos horas, la mejora de las condiciones de circulación se considera un factor clave para elevar la calidad de vida de millones de personas.

La ejecución de la obra se da en un contexto de rezago histórico en el mantenimiento de la infraestructura vial del Estado de México. Diversos estudios del Instituto Mexicano del Transporte y del Colegio de Ingenieros Civiles de México han advertido que buena parte de las principales carreteras y avenidas urbanas del país presentan niveles de desgaste superiores a los recomendados, debido a la falta de conservación preventiva y a la saturación vehicular.

En el caso específico del Periférico Norte, el crecimiento urbano acelerado, el aumento del parque vehicular y el tránsito constante de transporte de carga han rebasado la capacidad para la que fue diseñada originalmente la vía, lo que ha generado la necesidad de intervenciones más profundas y costosas.

Las autoridades estatales informaron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida durante las próximas semanas, con cierres parciales y ajustes temporales a la circulación, por lo que exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, respetar la señalización y considerar rutas alternas.

El reto, subrayaron, será cumplir los plazos establecidos sin agravar los ya complejos problemas de movilidad en esta zona del Valle de México.