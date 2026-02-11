Alertan por estafas disfrazadas de regalos del Día del Amor

Regalo Día del amor.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a los consumidores para tomar precauciones al realizar compras de regalos a través de internet y redes sociales, con motivo de la celebración del “Día del Amor y la Amistad”.

Esta fecha es aprovechada por estafadores, quienes crean estrategias sofisticadas para engañar a los compradores y robar su dinero o información personal. Los fraudes de temporada se han vuelto un fenómeno recurrente, especialmente a través de internet y redes sociales, donde la demanda de regalos incrementa de manera significativa.

El modus operandi de estos fraudes suele incluir sitios web falsos de tiendas en línea, perfiles falsos en redes sociales y mensajes que ofrecen promociones irresistibles de regalos, flores, chocolates o experiencias románticas.

En muchos casos, los estafadores solicitan pagos adelantados, datos de tarjetas bancarias o información personal bajo la promesa de una entrega garantizada. Una vez realizado el pago, los compradores nunca reciben los productos y su información queda en manos de los delincuentes, lo que puede derivar en robo de identidad o cargos no autorizados.

Un ejemplo de esto son los fraudes que utilizan supuestos servicios de envío de flores y chocolates a través de aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales. Los afectados reciben mensajes que prometen entregas garantizadas en el “Día del Amor y la Amistad” con descuentos especiales.

A través del seguimiento por parte de la Unidad de la Policía Cibernética en este tipo de compras fraudulentas se detectó que, tras realizar el pago mediante plataformas no verificadas, nunca recibían sus pedidos y en algunos casos sus tarjetas eran usadas para cargos fraudulentos.

Además de las compras de productos físicos, los estafadores también se enfocan en servicios digitales, como suscripciones de experiencias virtuales, tarjetas de regalo electrónicas o boletos para eventos románticos. Las víctimas son atraídas por la apariencia profesional de las páginas o mensajes que suelen incluir logotipos, testimonios falsos y comentarios manipulados para generar credibilidad.

Muchos fraudes incluyen ingeniería social, presionando a la víctima con mensajes que indican que la oferta es “por tiempo limitado” o que el producto se agotará pronto, generando decisiones impulsivas.

Ante esta modalidad de fraude, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México emite las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de fraude en el “Día del Amor y la Amistad”: