CDMX se prepara para el Mundial con arte verde: instalarán 250 topiarios en 90 avenidas principales

La Ciudad de México inició un programa de intervención urbana que contempla la instalación de 250 esculturas vegetales, conocidas como topiarios, en más de 90 avenidas y vialidades primarias, como parte de una estrategia para renovar la imagen de la capital rumbo al Mundial de futbol y, al mismo tiempo, fortalecer la restauración ecológica y la economía local.

El arranque del proyecto se realizó en Circuito Interior, a la altura del Parque Galindo y Villa, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó los primeros prototipos de estas figuras vivas elaboradas con plantas suculentas y otras especies de bajo consumo de agua.

La intervención abarcará corredores emblemáticos como Paseo de la Reforma, avenida Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Calzada de Guadalupe, Viaducto, Patriotismo y Periférico, entre otros.

La estrategia, de acuerdo con las autoridades, no se limita a un embellecimiento temporal por la justa deportiva, forma parte de un plan más amplio de recuperación de espacios públicos, mejora del paisaje urbano y fortalecimiento del vínculo entre naturaleza, cultura y urbanismo.

La instalación de topiarios se complementará con la siembra masiva de flores producidas en el Suelo de Conservación, principalmente en Xochimilco, lo que permitirá beneficiar de manera directa a cerca de 500 floricultores.

La jefa de Gobierno detalló que el proyecto busca recuperar una tradición histórica de integración entre arte y naturaleza en el espacio público, al tiempo que se promueve una ciudad más habitable y visualmente atractiva para habitantes y visitantes.

Las intervenciones, dijo, permitirán transformar camellones y jardines en corredores vivos, con color, diversidad biológica y símbolos culturales que representen la identidad capitalina.

Proyecto urbano con identidad cultural

Los topiarios que se instalarán a lo largo de la red vial primaria tendrán formas alusivas al futbol, la biodiversidad y los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Las figuras previstas son balones monumentales, jugadores, camisetas, porterías, un ajolote futbolero, un colibrí, un corazón, una bandera monumental y diversas representaciones animales, algunas de ellas elaboradas con arrayán.

Las estructuras se elaboran mediante un proceso artesanal que combina diseño, herrería, relleno especializado y colocación manual de miles de esquejes de suculenta. Cada pieza contiene, en promedio, cerca de cinco mil plantas, lo que permite una cobertura vegetal uniforme y resistente. Las suculentas fueron elegidas por su bajo consumo de agua y su alta capacidad de adaptación al entorno urbano.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, la instalación de estas esculturas vivas se realizará de manera progresiva durante las próximas semanas, con el objetivo de que la ciudad luzca completamente transformada hacia el mes de abril.

Además, se conformaron cuadrillas especiales para el mantenimiento, poda y reproducción de las plantas, lo que permitirá ampliar la cobertura vegetal sin elevar de forma significativa los costos de operación.

La iluminación nocturna será otro de los elementos distintivos del proyecto, ya que muchas de las figuras contarán con sistemas de luz integrados que permitirán su apreciación durante la noche, con lo que se busca reforzar la seguridad, la apropiación del espacio público y la oferta visual para habitantes y turistas.

Flores del Suelo de Conservación para vestir la ciudad

De manera paralela, la Secretaría del Medio Ambiente anunció la siembra de miles de plantas ornamentales producidas en el Suelo de Conservación, especialmente en Xochimilco, con especies como lavanda, cempasúchil, geranio, malvón, belén de guinea y miguelito.

Estas flores serán utilizadas para transformar avenidas, camellones y espacios públicos en corredores de color, con una paleta diseñada específicamente para la temporada previa al Mundial.

La dependencia explicó que este esquema abre una nueva etapa de producción para los floricultores, quienes tradicionalmente concentran su trabajo en las temporadas de Día de Muertos y Navidad.

La compra directa de plantas permitirá generar ingresos adicionales y fortalecer la economía de las comunidades rurales que resguardan una parte esencial del equilibrio ambiental de la ciudad.

Además del impacto económico, las autoridades subrayaron que la iniciativa contribuye a la preservación del Suelo de Conservación, una zona clave para la recarga de los mantos acuíferos, la captura de carbono y la regulación climática de la metrópoli.

La integración de esta producción local en el paisaje urbano busca reforzar la conciencia ambiental y la conexión entre el entorno urbano y las áreas naturales.

Infraestructura peatonal

Durante el mismo acto, se inauguró un nuevo puente peatonal sobre Circuito Interior, con una longitud de 84 metros, diseñado para mejorar la seguridad y la movilidad de quienes transitan diariamente por la zona del Parque Galindo y Villa. La estructura sustituye a un paso antiguo que presentaba deterioro y riesgos para los peatones.

La obra incluyó la construcción de nuevas cimentaciones, columnas, vigas metálicas, barandales e iluminación, con una intervención superior a los 200 metros cuadrados. De acuerdo con las autoridades, el puente forma parte de un programa integral para rehabilitar infraestructura peatonal en puntos de alta afluencia, con el objetivo de garantizar traslados seguros y accesibles.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, destacó que la rehabilitación de este paso responde a una demanda histórica de los vecinos, quienes utilizaban diariamente una estructura en condiciones precarias. Subrayó que la intervención permitirá mejorar la conectividad entre colonias y fortalecer el uso recreativo del parque, uno de los espacios públicos más concurridos de la demarcación.