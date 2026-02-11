De cara al Mundial, fortalecerán la videovigilancia en el AICM

AICM y C5 firman convenio

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) firmaron un convenio para fortalecer la videovigilancia en las inmediaciones de la terminal aérea con la instalación de 58 nuevas cámaras.

El acuerdo, el primero en su tipo entre ambas instituciones —que se firma a cuatro meses del arranque del Mundial 2026— posibilitó el sembrado de seis nuevos sistemas de videovigilancia (STV) y dos Tótems en la periferia del aeropuerto, lo que representa un aumento del 100 por ciento en la cobertura.

Durante la firma del convenio, el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM, mencionó que las nuevas cámaras del C5 se suman a las mil 200 que instalarán en las terminales.

Destacó que dicho proyecto permitirá tener un Aeropuerto más seguro en cuanto a la transitabilidad de los pasajeros y usuarios.

“Estamos agradecidos y es algo que va a reconocer todo el personal que trabaja en el Aeropuerto”, mencionó Padilla Olmos.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, destacó el trabajo conjunto que ayudará a disuadir tentativas delincuenciales y agilizará la atención de emergencias.

“El trabajo coordinado para reforzar la seguridad de las y los usuarios, empleados y transeúntes es vital como parte de la construcción de la realidad y de la percepción de seguridad que es indispensable seguir fortaleciendo en la capital nacional”, expresó.

El convenio, firmado también por la representante y apoderada legal del Aeropuerto, Alejandra Mendieta Bustos, establece comunicación directa para fortalecer la seguridad de la zona aeroportuaria, así como la difusión y promoción de la línea de emergencias 9-1-1, 089 para denuncia anónima y el uso del botón de auxilio de los sistemas del C5.

De cara al Mundial

El convenio se suma a los preparativos que realiza el Gobierno local para el Mundial 2026, que ha permitido acelerar proyectos, debido a que la capital recibirá cerca de 5 millones de turistas y será un escenario para el mundo entero durante algunos partidos, por lo que se prepara en ámbitos de infraestructura urbana y estrategias sociales que generen beneficios permanentes para las y los ciudadanos.

Recientemente la mandataria local, Clara Brugada, informó que se garantizará un Mundial que cumpla con las expectativas de los aficionados, pero, sobre todo, que cumpla con lo vital, como lo es la protección civil, la seguridad y la movilidad.

Como parte de las acciones en cuanto a seguridad, se informó que el plan contempla la expansión de la red de monitoreo hasta alcanzar cerca de 150 mil cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. Además, se pretende la sustitución de más de 6 mil cámaras que están por cumplir su vida útil. Por lo que el C5, es pieza clave en la estrategia de seguridad para el Mundial 2026.

Brugada ha declarado que su administración está construyendo un Mundial distinto, con sentido social y pensado para las mayorías, no sólo como un espectáculo exclusivo para “unos cuantos”.

“La Ciudad de México se beneficia con este gran evento, por la derrama económica, la generación de empleo y la llegada de millones de visitantes. Estamos construyendo un mundial diferente en la Ciudad de México, un mundial para las mayorías”.

PAN reconoce sistema de videovigilancia

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México reconoció la operación del sistema de videovigilancia del C5 durante una visita a las instalaciones.

Ahí, Salvador Guerrero Chiprés detalló el crecimiento de 36 por ciento en las cámaras de videovigilancia públicas en el 2025 y la oportunidad de conexión con equipos privados, como los adquiridos a través del presupuesto participativo.

Las y los legisladores de oposición, destacaron la operación de las 113 mil 814 cámaras y el buen funcionamiento de los botones de auxilio como herramienta de la seguridad y atención de emergencias.

Guerrero Chiprés informó que, en promedio, diariamente se atienden 48 reportes relacionados con extorsiones, de los cuales el 89 por ciento queda en tentativa.

Por lo que explicó que, el porcentaje de fracaso evidencia el funcionamiento conjunto de la prevención, información ciudadana y capacidad de respuesta institucional.