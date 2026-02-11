Detienen al “Gansito” y a toda su familia, trabajan para el “Irving” de la Unión Tepito

Detenidos Carlo Gael "N", Celem "N", Karla Verónica "N" y Amparo "N". (SSC)

Policías detuvieron a Carlo Gael Segura Palacios, alias “El Gansito”, a su pareja sentimental, Celem Daniela García Muñoz, alias “Cel”, así como a Karla Verónica Segura Palacios y a Amparo Verónica Palacios González, hermana y madre del criminal, respectivamente.

Estos sujetos forman parte del grupo delictivo “La Unión Tepito”, al servicio de “El Irving” y el “Macgyver”, para ejecutar el cobro de piso, venta de mercancía robada, despojo de inmuebles, tráfico de armas de fuego, homicidio y a la compra, venta y distribución de narcóticos.

Los agentes identificaron un inmueble ubicado en la calle Francisco Javier Clavijero, de la colonia Paulino Navarro, en la alcaldía Cuauhtémoc, que era utilizado para cometer ilícitos, principalmente de narcomenudeo.

Durante la detención, se aseguraron 52 dosis de metanfetamina, 258 dosis de cocaína, 105 bolsitas de marihuana, un arma de fuego, un cargador y dos cartuchos útiles.

“El Gansito”, de 21 años de edad, cuenta con ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de encubrimiento por receptación en el año 2024.