Infórmate sobre las limitaciones de circulación para este miércoles 11 de febrero de 2026 y evita sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México

Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Fernando Huacuz
Hoy No Circula | miércoles 28 de enero

Estamos a mitad de semana y el programa Hoy No Circula continúa para algunos conductores de la CDMX y área Metropolitana. El programa nace para cuidar la calidad del aire y reducir los emisores contaminantes y, por ende, preservar la salud de la población.

Por ello, este miércoles 11 de febrero te decimos quiénes no pueden circular este día y quienes están exentos de dicha medida.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 11 de febrero?

Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:

  • Vehículos con holograma 1 o 2
  • Autos con engomado rojo
  • Placas que terminan en 3 o 4

Vehículos que están exentos del Hoy No Circula

  • Automóviles con holograma 00 o 0
  • Vehículos eléctricos o híbridos
  • Autos con placa de discapacidad
  • Transporte escolar o de carga con permisos
  • Vehículos de emergencia y servicios urbanos
  • Motocicletas (en la mayoría de casos)
  • Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos

Es decir, si tu coche tiene verificación “00” o es ecológico, puedes seguir circulando.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

Tendencias