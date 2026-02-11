Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | miércoles 28 de enero

Estamos a mitad de semana y el programa Hoy No Circula continúa para algunos conductores de la CDMX y área Metropolitana. El programa nace para cuidar la calidad del aire y reducir los emisores contaminantes y, por ende, preservar la salud de la población.

Por ello, este miércoles 11 de febrero te decimos quiénes no pueden circular este día y quienes están exentos de dicha medida.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 11 de febrero?

Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:

Vehículos con holograma 1 o 2

Autos con engomado rojo

Placas que terminan en 3 o 4

Vehículos que están exentos del Hoy No Circula

Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con placa de discapacidad

Transporte escolar o de carga con permisos

con permisos Vehículos de emergencia y servicios urbanos

Motocicletas (en la mayoría de casos)

(en la mayoría de casos) Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos

Es decir, si tu coche tiene verificación “00” o es ecológico, puedes seguir circulando.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.