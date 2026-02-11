Hoy No Circula miércoles 11 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Estamos a mitad de semana y el programa Hoy No Circula continúa para algunos conductores de la CDMX y área Metropolitana. El programa nace para cuidar la calidad del aire y reducir los emisores contaminantes y, por ende, preservar la salud de la población.
Por ello, este miércoles 11 de febrero te decimos quiénes no pueden circular este día y quienes están exentos de dicha medida.
¿Qué autos NO circulan este miércoles 11 de febrero?
Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:
- Vehículos con holograma 1 o 2
- Autos con engomado rojo
- Placas que terminan en 3 o 4
Vehículos que están exentos del Hoy No Circula
- Automóviles con holograma 00 o 0
- Vehículos eléctricos o híbridos
- Autos con placa de discapacidad
- Transporte escolar o de carga con permisos
- Vehículos de emergencia y servicios urbanos
- Motocicletas (en la mayoría de casos)
- Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos
Es decir, si tu coche tiene verificación “00” o es ecológico, puedes seguir circulando.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.