IECM e IMME estrechan colaboración para acercar el Presupuesto Participativo a migrantes

IECM aprueba convocatoria para órganos que evaluarán proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) acordaron coordinar esfuerzos para promover la participación de la población originaria de la capital que reside fuera del país en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, mediante la difusión de información clara, accesible y oportuna.

El acuerdo se estableció durante una reunión de trabajo entre autoridades de ambos organismos, en la que se analizaron estrategias conjuntas para informar a la comunidad migrante sobre los mecanismos de participación ciudadana disponibles y facilitar el ejercicio de sus derechos político-electorales a distancia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, alrededor de 12 millones de mexicanas y mexicanos viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, entre ellos miles de personas originarias de la Ciudad de México, señaló la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

En este contexto, subrayó la relevancia de fortalecer la colaboración institucional para acercar información a las y los connacionales.

Indicó que el objetivo es hacer llegar a la comunidad migrante capitalina los detalles del proceso de Presupuesto Participativo y los mecanismos habilitados para su participación, con el fin de fomentar una mayor vinculación con los asuntos públicos de la ciudad, aun cuando residan fuera del territorio nacional.

La titular del IMME, Tatiana Clouthier Carrillo, afirmó que la participación en la vida pública del país no debe verse limitada por el lugar de residencia, por lo que consideró fundamental reforzar los canales de información y comunicación con las comunidades mexicanas en el exterior. Reconoció el trabajo del IECM para difundir los procesos de participación ciudadana y facilitar el acceso de las y los migrantes a estos ejercicios.

Durante el encuentro, la consejera Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional del IECM, explicó que la colaboración con el IMME permitirá ampliar la difusión de materiales digitales y orientar a la población migrante sobre el uso del Sistema Electrónico por Internet (SEI), herramienta que permite participar en la Consulta de Presupuesto Participativo desde el extranjero.

Detalló que esta alianza también busca incentivar el registro de proyectos comunitarios y promover la participación activa de las personas residentes fuera del país en los dos ejercicios de consulta previstos para 2026 y 2027.

En tanto, la consejera María de los Ángeles Gil Sánchez, presidenta de la Comisión Provisional de Votos Anticipados, destacó que en un año en el que se realizarán dos consultas resulta prioritario ampliar la cobertura informativa y reforzar los puentes de comunicación con la comunidad migrante. Señaló que el trabajo del IMME es clave para hacer llegar la información a las y los connacionales y facilitar su involucramiento.

La consejera Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, reiteró el compromiso del IECM de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas, sin distinción. Explicó que la ciudadanía capitalina residente en el extranjero podrá participar mediante la jornada anticipada, programada del 20 al 30 de abril, a través de los mecanismos electrónicos dispuestos para tal fin.

El consejero Ernesto Ramos Mega resaltó que el IECM ha impulsado diversas acciones para promover los derechos político-electorales de la comunidad migrante, no sólo en materia de Presupuesto Participativo, sino también en otros procesos, como la Elección Judicial.

Indicó que se ha trabajado con liderazgos comunitarios en Estados Unidos para compartir experiencias y fortalecer la participación rumbo a los próximos ejercicios democráticos.

La consejera Sonia Pérez Pérez subrayó la importancia de ampliar el número de personas que conocen y ejercen sus derechos, así como de fortalecer la participación ciudadana tanto en la Ciudad de México como entre las y los connacionales que viven en el extranjero. Señaló que el objetivo es que la comunidad migrante se apropie de estos ejercicios y se integre de manera más activa en los procesos de participación existentes.

En la misma línea, la consejera Maira Melisa Guerra Pulido destacó que las y los migrantes también pueden participar como observadores de los procesos de Presupuesto Participativo, lo que permite incorporar su visión y experiencia para mejorar los mecanismos de participación y fortalecer los vínculos con la comunidad chilanga en el exterior.