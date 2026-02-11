Reinauguran Carretera Canales en Huixquilucan luego de repavimentación

Inauguran Carretera Canales en Huixquilucan luego de repavimentación

Con la intención de mejorar el tránsito en la Zona Tradicional del municipio de Huixquilucan y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno del Estado de México inauguro la carretera a Canales, en la comunidad de Llano Grande, luego de que se le realizaron trabajos de repavimentación.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, visitó esta comunidad, donde dio a conocer que la obra consistió en la repavimentación de más de cuatro mil 830 metros cuadrados y requirió una inversión superior a 3.6 millones de pesos, la cual beneficia a las comunidades de Canales, Llano Grande y Santa Cruz Ayotuxco.

“Saben que no hay comunidad que esté cercana o lejana de este gobierno, por lo que hay obra en todo el municipio y, más allá de las palabras, están los hechos, está la palabra cumplida y aquí estamos entregado esta calle. Estamos trabajando, cumpliendo y, sobre todo, estamos atendiendo las peticiones de la ciudadanía”, refirió.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo, además de la repavimentación, destacan el balizamiento de topes, guarniciones y flechas, el trazo y nivelación con equipo topográfico, limpieza y retiro de escombros, entre otros, según declaró la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez.

Como parte del programa “Una Navidad Sin Frío”, durante esta visita el Gobierno de Huixquilucan repartió cobijas para ayudar a los sectores más vulnerables que viven en esta comunidad ante las bajas temperaturas.