La obra consistió en la repavimentación de más de cuatro mil 830 metros cuadrados y requirió una inversión superior a 3.6 millones de pesos

Reinauguran Carretera Canales en Huixquilucan luego de repavimentación

Por Fátima Chávez
Con la intención de mejorar el tránsito en la Zona Tradicional del municipio de Huixquilucan y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno del Estado de México inauguro la carretera a Canales, en la comunidad de Llano Grande, luego de que se le realizaron trabajos de repavimentación.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, visitó esta comunidad, donde dio a conocer que la obra consistió en la repavimentación de más de cuatro mil 830 metros cuadrados y requirió una inversión superior a 3.6 millones de pesos, la cual beneficia a las comunidades de Canales, Llano Grande y Santa Cruz Ayotuxco.

“Saben que no hay comunidad que esté cercana o lejana de este gobierno, por lo que hay obra en todo el municipio y, más allá de las palabras, están los hechos, está la palabra cumplida y aquí estamos entregado esta calle. Estamos trabajando, cumpliendo y, sobre todo, estamos atendiendo las peticiones de la ciudadanía”, refirió.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo, además de la repavimentación, destacan el balizamiento de topes, guarniciones y flechas, el trazo y nivelación con equipo topográfico, limpieza y retiro de escombros, entre otros, según declaró la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez.

Como parte del programa “Una Navidad Sin Frío”, durante esta visita el Gobierno de Huixquilucan repartió cobijas para ayudar a los sectores más vulnerables que viven en esta comunidad ante las bajas temperaturas.

