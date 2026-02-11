Marchas y bloqueos en CDMX hoy 11 de febrero de 2026: puntos y horarios a considerar

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para este 11 de febrero de 2026 se esperan varias actividades en la Ciudad de México, entre ellas una marcha, ocho concentraciones, nueve rodadas ciclistas y diversos eventos recreativos, los cuales podrían generar afectaciones a la circulación en algunas zonas.

¿Dónde se realizará la marcha principal?

La movilización más relevante del día se llevará a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc. Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica partirán por la mañana desde las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Paseo de la Reforma, con destino al Palacio Nacional.

Concentraciones y protestas en distintos puntos

Entre las concentraciones previstas destaca una manifestación de trabajadores del sector educativo frente a instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Más tarde, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se reunirán en el Zócalo capitalino para solicitar el cumplimiento de pagos pendientes.

Rodadas y recomendaciones viales

Además de las protestas, durante el día se realizarán rodadas ciclistas y otras actividades que podrían afectar el tránsito, especialmente en zonas céntricas. Ante este panorama, las autoridades capitalinas recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada y planear con anticipación sus traslados para evitar contratiempos.