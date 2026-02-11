Pide diputado ampliar campañas informativas sobre separación de residuos

La separación de residuos será obligatoria en la CDMX a partir de enero; la basura se recogerá por tipo y en días específicos

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente de la capital y a las 16 alcaldías a coordinar esfuerzos para que se amplíen las campañas de difusión, capacitación y concientización ciudadana sobre la adecuada separación de residuos en la Ciudad de México.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar una adecuada implementación de las disposiciones vigentes y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible y acorde con los desafíos ambientales.

El legislador, Alberto Vanegas, advirtió que en la Zona Metropolitana del Valle de México se producen más de 22 mil toneladas diarias de residuos sólidos, lo que representa más del 15 por ciento del total nacional; mientras que la Ciudad de México genera más de 13 mil toneladas al día, es decir, poco más de un kilogramo por habitante.

Señaló que la generación de residuos es consecuencia directa de los modelos de producción y consumo predominantes, basados en esquemas lineales de “extraer, producir, consumir y desechar”, lo que ha derivado en una presión creciente sobre los sistemas de manejo y disposición final.

Destacó que la correcta separación de residuos es un elemento clave para reducir el impacto ambiental, al permitir que los materiales reciclables y reutilizables reciban un tratamiento adecuado y no pierdan su valor por contaminación.

Recordó que desde 2003, con la promulgación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y posteriormente con el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 2004, se reconoce la separación en la fuente como un eje estratégico de la política ambiental.

Asimismo, destacó la reciente implementación del programa amplía la clasificación de residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, establece calendarios específicos de recolección y refuerza las campañas educativas y la infraestructura necesaria para su correcta operación.

“El reto no es únicamente normativo, sino social. La gestión integral de residuos requiere la participación activa de la ciudadanía, de las empresas y de las autoridades en todos sus niveles”, afirmó el diputado.