Proponen transformar bibliotecas públicas en centros de aprendizaje y cultura digital

El promedio de lectura en el país se mantiene bajo y la mayoría de la población no acude a bibliotecas. (Cortesía)

El PT en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para transformar las bibliotecas públicas en Centros de Aprendizaje, Innovación y Cultura Digital, con el propósito de modernizar la infraestructura educativa de la capital, ya que la mayoría de la población no acude a bibliotecas.

El diputado promovente fue Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT, quien destacó que propone un cambio de paradigma en el modelo bibliotecario tradicional, para que dichos espacios dejen de ser únicamente recintos de resguardo de libros y se consoliden como núcleos comunitarios de formación permanente, alfabetización digital, creatividad e innovación tecnológica.

Informó que, de acuerdo con datos públicos, el promedio de lectura en el país se mantiene bajo y la mayoría de la población no acude a bibliotecas, lo que evidencia una desconexión estructural entre estos espacios y la ciudadanía.

A ello se suma la carencia de infraestructura tecnológica, que profundiza la desigualdad cultural y digital, especialmente en colonias populares.

“Fortalecer las bibliotecas no es un gasto accesorio. Es una inversión educativa, social y democrática que define el tipo de ciudad que queremos dejar a las siguientes generaciones”, señaló el legislador.

¿Qué propone la iniciativa?

Reformar la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, para reconocer jurídicamente a las bibliotecas públicas como Centros de Aprendizaje, Innovación y Cultura Digital; no como bodegas de libros, sino como infraestructura educativa y comunitaria.

Establecer servicios mínimos progresivos como conectividad, alfabetización digital, espacios lúdicos, laboratorios creativos y atención incluyente, conforme a suficiencia presupuestal.

Crear un mandato permanente, mediante un programa de transformación con lineamientos claros, coordinación institucional y rendición de cuentas ante este Congreso.

Armonizar la Ley de Educación, para que las bibliotecas públicas sean reconocidas formalmente como aliadas del Sistema Educativo y del aprendizaje a lo largo de la vida.

La iniciativa también plantea garantizar entornos seguros y accesibles fortalece la autonomía, el desarrollo personal y la participación cultural de toda la comunidad.

“Cuando la educación no es liberadora, no amplía horizontes ni genera pensamiento crítico, termina reproduciendo aquello que dice combatir”, concluyó el diputado Ernesto Villarreal.