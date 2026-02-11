Si vives en la GAM, ya hay dónde vacunarte contra el sarampión

Habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) ya cuentan con módulos para vacunarse contra el sarampión, como parte de la Jornada de Vacunación impulsada por autoridades de salud.

De acuerdo con la información difundida por IMSS Bienestar, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Alcaldía Gustavo A. Madero, la jornada inició el 10 de febrero y se lleva a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los módulos estarán instalados del 10 al 13 de febrero en dos puntos de la demarcación:

Explanada de la Alcaldía GAM

Calle 5 de Febrero s/n, Villa Gustavo A. Madero.

Deportivo Carmen Serdán

Avenida Loma La Palma #200, colonia Loma La Palma.

Las autoridades señalaron que esta jornada forma parte de la estrategia para reforzar la vacunación contra el sarampión, especialmente en niñas y niños que no han completado su esquema o que no han recibido la vacuna.

Se recomienda a madres, padres y tutores acudir con la Cartilla Nacional de Salud para verificar las dosis aplicadas. También se invita a la población a acudir con tiempo suficiente dentro del horario establecido.

La campaña busca prevenir contagios y proteger a la población, ya que la vacunación es la principal herramienta para evitar brotes de sarampión.

Si vives en la GAM y aún no cuentas con tu esquema completo o el de tus hijos, puedes acudir a cualquiera de estos dos módulos durante las fechas señaladas. Las autoridades recuerdan que la vacuna es gratuita y segura.