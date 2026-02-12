Desplegará C5 más de mil cámaras en centros comerciales el Día del Amor

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

Con motivo de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México mantendrá el monitoreo constante de mil 471 cámaras de videovigilancia en centros comerciales, con el objetivo de prevenir ilícitos y brindar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

“El número de cámaras incrementó 44 por ciento respecto a 2024 en las inmediaciones de plazas comerciales, lo cual, en fechas de alta afluencia de personas como el 14 de febrero, fortalece la videovigilancia y atención oportuna de emergencias y urgencias, incluso las románticas”, detalló Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

Ubicadas en 544 sitios, las cámaras del C5 ofrecen cobertura en el 93 por ciento de los centros comerciales de la ciudad.

“En un día como San Valentín, la mejor forma de acompañar el afecto y el amor es con prevención y corresponsabilidad. El C5 respalda esa dinámica social con tecnología, datos en tiempo real y canales permanentes de atención como los botones de auxilio, el 9-1-1 para emergencias, el 089 de denuncia anónima, *765 SOS Mujeres y el 55 5036 3301 contra extorsión y fraude, especialmente en la modalidad amorosa en esta temporada”, señaló Guerrero Chiprés.